Un adeu anunciat en tres piulades

? Jordi Trias va anunciar a Twitter que no seguirà a Manresa. «Família manresana, staff, directiva i jugadors... moltes gràcies per tot el que m'heu fet viure aquest any, que quedi clar que sense vosaltres no hauríem aconseguit tornar a l'ACB! Tant jo com la meva família ens hem sentit uns manresans més», va començar. «Per part meva volia veure en quin rol em podia sentir motivat i útil per a l'equip per saber si continuar o no. No obstant, la predisposició del club per comptar amb mi, francament, no ha estat la que jo esperava i, vist això, no m'ha calgut prendre cap decisió», va seguir piulant. «Desitjo al club el millor per a les pròximes temporades!».