El Baxi Manresa prepara el debut a l'ACB amb un projecte il·lusionador i de garanties

Fa tres mesos i mig, Manresa tornava per la porta gran a l'ACB. Un retorn que tenia lloc vint anys després d'una de les gestes més destacades de David contra Goliat del bàsquet espanyol: el títol de campió de lliga aconseguit pel TDK Manresa. Demà a la pista de l'Estudiantes comença una nova competició.



La capital bagenca torna a la lliga que l'ha refermat com un dels clubs de bàsquet amb més tradició del panorama estatal i no ho fa de qualsevol manera. Després d'un estiu molt intens als despatxos, en què l'entrada del nou patrocinador ha donat certa estabilitat econòmica, el club ha pogut construir un equip interessant per afrontar la temporada amb garanties.



Sobre el paper, l'equip promet, encara que potser és massa d'hora per pronosticar la seva posició a la lliga, i no s'ha d'oblidar que l'objectiu segueix sent la permanència. Ara bé, l'aficionat manresà té motius per il·lusionar-se amb els jugadors que, en menys d'una setmana, veurà cór-rer per la pista del Nou Congost.



El nou projecte pivota al voltant d'un home que és història viva del club manresà, Joan Peñarroya. Després de triomfar com a jugador, i de convertir-se en el màxim anotador històric de l'equip a l'ACB, l'egarenc agafa les regnes del Baxi per divertir el Nou Congost.



L'extècnic del MoraBanc Andorra ja va demostrar al Principat que els seus equips es caracteritzen per un joc alegre, amb ritme i dinamisme constant sobre la pista. Amb temps i dedicació, Peñarroya ha pogut bastir un equip que s'ajusta a les seves necessitats i que pot esprémer al màxim.

Direcció i anotació al joc exterior

La solidesa de la plantilla la posa un base experimentat com Alex Renfroe. Un rodamón del bàsquet europeu amb breus experiències a l'ACB que serà una peça clau per consolidar l'equip a la categoria. Al seu costat hi ha Jokubas Gintvainis, un lituà de 24 anys que va arribar a Espanya fa dues temporades. L'any passat a Manresa va donar testimoni de ser un jugador amb molt per demostrar.



En la posició d'escorta es veu novament la mateixa recepta. Un teòric titular, amb experiència europea i a l'ACB com Ryan Toolson. Un killer, amb totes les lletres, que no va tenir sort en la seva última temporada a la lliga amb l'Unicaja. No obstant això, aquí disposarà de més llançaments i més responsabilitat. Sens dubte està cridat a ser el líder ofensiu de la plantilla. Toolson compartirà posició amb dos joves talents. El danès Gabriel Lundberg, un jugador que destaca per la seva velocitat i potència, amb un llançament exterior fiable a ratxes, capacitat rebotadora i que té una lectura de joc destacable en la seva posició. L'altre jove, i també amb totes les lletres, és Guillem Jou. El de Llagostera només té 21 anys i haurà de treballar de valent per guanyar-se minuts.



A la posició d'ala, Pere Tomàs torna a Manresa amb el ferm propòsit de repetir el millor any de la seva car-rera a l'ACB. La seva principal competència serà el capità, Álvaro Muñoz, un dels jugadors clau en la consecució de l'ascens.

La zona és del Capità Amèrica

Justin Doellman també torna a Manresa, el club que va impulsar la seva carrera esportiva. Ho fa amb més experiència després de set anys per ser la cara del projecte manresà. Enrere han quedat els 17 punts per partit de la 2011-12 o els anys del Capità Amèrica al Barça, en què jugava tots els partits. La seva parella de posició serà Marko Lukovic, qui buscarà consolidar-se a l'ACB després de la seva breu experiència a l'UCAM Múrcia. A la posició d'ala-pivot se li ha d'afegir l'arribada de l'estonià Siim-Sander Vene per substituir la baixa temporal de Doellman. Un bon llançador de tres punts que buscarà fer-se un lloc.



La posició de cinc és la que més incògnites presenta. No pel potencial dels seus integrants, sinó pel fet de veure com s'adapten a la lliga. Cady Lalanne arriba després d'una enorme temporada a Itàlia, i va acabar segon en valoració de la temporada, i ho fa per ser el pivot titular. De la banqueta sortirà, a priori, un d'aquells diamants en brut que conserva el Baxi de la temporada passada, Jordan Sakho. El congolès té unes grans qualitats físiques.

Preparació complicada

La pretemporada del Baxi ha estat força estranya. D'una banda, Álvaro Muñoz i Justin Doellman se l'han perdut quasi tota per lesió. D'altra banda, Alex Renfroe va arribar a mitja preparació perquè estava disputant els play-off de la lliga de Puerto Rico, mentre que Cady Lalanne va arribar al tram final per problemes amb el visat.



Així doncs, Peñarroya no ha pogut disposar de tota la plantilla fins aquesta darrera setmana. Afortunadament, per al partit de demà a Madrid, el tècnic egarenc tindrà tots els jugadors de la primera plantilla a la seva disposició, amb l'única absència de Justin Doellman. Álvaro Muñoz ha aconseguit recuperar-se a temps de la lesió al turmell esquerre, mentre que Gintvainis també estarà disponible després d'arrossegar problemes a l'espatlla durant la dar-rera setmana. Segons Peñarroya, l'equip arriba en condicions de competir contra l'Estudiantes en el primer partit de lliga.



A Manresa hi ha moltes ganes de veure en acció el projecte creat per Peñarroya des de la banqueta i per Román Montañez, des de la direcció esportiva. Una tasca que l'exjugador ha fet amb solvència perquè el Manresa torni a ser el Manresa.