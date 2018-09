Renfroe dona el primer triomf al Baxi en el retorn a l'ACB

Una safata-bomba del base nord-americà Alex Renfroe quan només faltava 1,5 segons per al final del partit ha donat al Baxi Manresa la victòria a la pista del Movistar Estudiantes (77-79) en el seu retorn a la lliga Endesa, un triomf que donarà confiança a l´equip de Peñarroya, que ha sabut mantenir-se dins del partit tot i els avantatges del rival a la primera meitat.



El Baxi no ha aconseguit completar un primer quart que havia començat molt bé. L'Estudiantes, afectat per l'eliminació europea d'entre setmana, no anotava cap tir i el seu tècnic, Chema Berrocal, ha hagut de demanar temps mort. Tot i això, un triple de Vene situava el 2-14, màxima diferència per als bagencs. El problema, però, residia en les faltes. Primer l'estonià i després Pere Tomàs cometien la segona i els relleus, malgrat bàsquets de Lukovic i Lundberg, no han estat tan efectius. Així, set punts seguits entre Vicedo i Brizuela i dos tirs lliures de Caner Medley han situat el 19-21 al final dels primers deu minuts.



El segon quart tampoc no ha començat gaire bé, amb un triple de Suton (22-21) i, tot i que Lalanne ha aconseguit el primer bàsquet i ha donat el darrer avantatge de la primera meitat al Baxi, l´Estudiantes estava en els millors minuts, sobretot un espectacular Brizuela, autor d´11 punts amb quatre penetracions i un triple que han conduït fins al 32-27. Per sort, la tornada a la pista de Renfroe ha provocat que Baxi igualés de nou el partit a 32. El tram final, però, ha estat dolent en atac, salvat només per una esmaixada de Sakho, amb pèrdues de pilota de Gintvainis i encara sort que Caner Medley ha errat l´últim triple per no eixamplar més el 41-36 del descans.



Al tercer quart, el mateix Caner Medley ha estat decisiu. El nord-americà s´ha enfilat fins als quinze punts i els madrilenys han arribat a tenir fins a cinc punts d´avantatge (54-49). El Baxi, però, a reequilibrat el partit i se n´ha anat a l´últim descans només dos punts a sota, i encara per una falta inexistent de Lundberg a Brizuela que ha permès dos tirs lliures al jugador local.



En el darrer període, l´Estudiantes s´ha tornat a escapar (65-59, amb un bàsquet de Vicedo), però el Baxi ha seguit picant pedra i un triple de Toolson i un parell d´accions encertades d´Álvaro Muñoz han conduït a un 69-77 que semblava definitiu. En el darrer minut i mig, però, l´Estudiantes ha reaccionat, s´ha situat a tres punts, ha recuperat una esfèrica per unes passes mal indicades a Toolson i Clavell ha superat la defensa de Vene per empatar el partit a 77 a 14 segons per al final. L´última acció ha estat una aclarida per a Renfroe, qui ha superat Vicedo en la penetració i dona una victòria molt important per al Baxi, que la setmana que ve té dos derbis, dijous i diumenge, a Nou Congost contra el Barça Lassa i el Divina Seguros Joventut