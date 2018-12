Avui fan més proves a Jordan Sakho per descartar lesions

El pivot congolès del Baxi Manresa, Jordan Sakho, va acabar adolorit el partit de diumenge a Fuenlabrada en caure després d'una torçada al turmell dret que podria afectar-li alguna altra part del peu. Avui se li acabaran de fer proves per descartar lesions i poder confirmar que estigui present al matx contra el Tecnyconta al Nou Congost. El partit es jugarà a les 12.30 hores i una de les activitats prenadalenques que s'hi podran veure hi haurà la segona edició de la pluja de peluixos. Serà un acte amb Creu Roja Manresa i els aficionats llançaran al parquet centenars de ninots de joguina que seran per a les famílies necessitades. El club posarà a la venda peluixos per als que no n'hagin dut de casa.