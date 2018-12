Toolson: «Els tirs difícils s'acaben convertint en fàcils si van entrant»

Al vestidor del Baxi Manresa hi havia la lògica alegria pel triomf tan valuós aconseguit davant l'Obradoiro. Ryan Toolson ahir va prendre el protagonisme a un Kostas Vasileiadis (19 punts fins a la mitja part) que semblava destinat a ser l'estrella de la tarda. Però no, Toolson li va arrabassar el paper, amb 29 punts totals, 19 seguits.

L'escorta nord-americà deia, amb un somriure d'orella a orella, que «estem supercontents, ens ho hem cregut quan tot semblava difícil. Aquesta és una pista complicada com s'ha demostrat, i amb Kostas Vasileiadis que està increïble en les últimes setmanes». I sobre el seu paper personal, Toolson es treia mèrits: «no ha estat només una cosa meva, l'equip ha vist que jo em trobava fi, jugava molt bé, i m'han donat pilotes per llançar. Els tirs complicats, si entren, es van convertint en més fàcils, tens més confiança. Si havia convertit 19 punts seguits abans? No, jo no ho recordo pas». N'havia fet 14 de seguits en un partit de l'Unicaja a la pista del Fuenlabrada.

Un altre dels protagonistes del dia va ser el pivot gironí Yankuba Sima, que va debutar després de fer uns pocs entrenaments amb el Baxi, a partir del divendres: «M'he sentit molt bé amb els companys. La meva mentalitat ha estat la de ser un jugador agressiu per mirar d'ajudar al màxim l'equip. Sabíem que hi havia moltes baixes i tots havíem de fer un sobreesforç. Hi ha una gran unió, bona química».