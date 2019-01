El Baxi fa oficial el fitxatge de Corey Fisher com a substitut d'Alex Renfroe

El Baxi Manresa ja ha confirmat qui serà l'encarregat de substituir Alex Renfroe a la posició de base. Es tracta de Corey Fisher, un americà amb passaport georgià de 30 anys i 1,85 metres que arribarà les properes hores a la capital del Bages.

D'aquesta manera, Joan Peñarroya ja té un director de joc per tapar el forat que hi havia en aquesta posició. Fisher signa pel que resta d'aquesta temporada.

Corey Fisher (nascut el 8 d'abril del 1988 al barri del Bronx de Nova York) s'incorporarà a l'equip des d'aquesta jornada 15 de la Lliga Endesa. Té experiència recent a Espanya, ja va jugar tota la temporada passada a Burgos, on va fer unes mitjanes de 10,8 punts, 2,6 assistències i 9,5 de valoració en gairebé 24 minuts per partit. En el seu segon any com a professional, la temporada 2012-13, va jugar al Joventut de Badalona.