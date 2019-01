El coratge del Baxi topa amb els àrbitres

Sensacions agredolces sortint ahir del Congost. El Baxi, mancat d'efectius i amb un nou base fora de forma, va estar molt a punt de tombar el Baskonia i de continuar una lluita per a la Copa, que, com va dir l'entrenador, ara sembla ja utòpica. Va estar durant 37 minuts plantant cara i el resultat final és del tot enganyós. Orgull per la gran lluita de l'equip, per un suport de l'afició incondicional, i vergonya per l'espectacle dels tres àrbitres, fora absolutament de lloc i que van desentonar en un gran espectacle de bàsquet; una pena.



A remolc però vius

Lundberg va sortir com a base a les files del Manresa. Lalanne va obrir el marcador en una brillant acció sota cistella però els bascos van capgirar ràpidament amb els bàsquets de Poirier (6 punts) i Janning (2-8). Dragovic acabava amb diversos atacs sense producció i Peñarroya, enfadat per la defensa de Lalanne, el suplia per Sima, que es penjava de la cistella per fer el 6-8. El Manresa plantava cara tot i la superioritat física visitant.

Lukovic donava un descans a Dragovic i Lundberg posava, de tir lliure i després de quedar-se curt en el primer, el 7-10. El Kirolbet es va tornar a escapar amb 4 punts de Voigtmann, i Lundberg donava aire amb un providencial triple, el del 10-14. Vildoza agafava el timó del Baskonia i el Baxi encara no trobava els punts de Toolson. Sí que aprofitava les assistències un entonat Sima per situar el 10-12. Álvaro Muñoz entrava per Tomàs mentre Janning anotava el triple del 12-17, preludi del temps mort de Peñarroya. Sima, molt llest a sota la cistella, era la millor aposta en atac del Baxi (14-17), però, amb la segona falta, va haver d'asseure's a la banqueta. Les moltes pèrdues de pilota del Baskonia mantenien els manresans amb vida i Muñoz va col·locar-los a un sol punt amb el 16-17. Lukovic, en un contracop errat, va poder situar els locals al davant. Ja en el darrer minut de quart va debutar Fisher i Vildoza encertava de tres el 16-20, abans que els àrbitres es fessin l'orni en una falta claríssima a Lalanne. Els aficionats pressionaven cridant que era un atracament. En tot cas es perdia només de quatre.

Fisher es va estrenar amb una bomba, la del 18-20, per encetar el segon capítol del matx. Muñoz mantenia el tipus en atac amb un Baxi que maldava per no quedar enrere, i era difícil perquè davant hi havia un Kirolbet Baskonia que no afluixava (20-26). A més, Nikola Dragovic va espifiar dos llançaments des dels 4,60. Tot i un bàsquet de Lalanne, el 2+1 que va convertir Hilliard oferia el màxim avantatge per als forasters (22-31), a falta de cinc minuts per al descans. Peñarroya tornava a col·locar Lundberg de base i Fisher es va asseure. Tres tirs lliures anotats per Tomàs (25-31) rescataven.

El públic s'empipava, amb tota la raó, amb uns col·legiats que permetien contactes en falta dels pivots del Baskonia i Diop posava el 25-33. Peñarroya feia tornar Sima a la pista després que Lalanne fes dos tirs lliures, i Lundberg posava el 29-33 a falta de dos minuts per arribar a la mitja part. El 2+1 de Poirier va portar d'afegitó la tercera falta de Sima. Un triplàs de Lundberg va deixar el 32-38 al descans. Era tot un miracle.



Toolson veu cistella

En el cinc manresà de la represa, la novetat era Muñoz per Tomàs. Lalanne continuava despistat en defensa i ara hi va sumar també uns passes en atac. El Baskonia es va escapar amb un 32-43.

Toolson, per fi, s'estrenava amb el triple del 35-43, oportuníssim. Es tornava a creure i el 2+1 que va sumar Lalanne acostava el Manresa a només cinc punts. I la cosa millorava amb el segon triple de Toolson, que va posar el 41-45. Lalanne va errar dos tirs lliures però el Baxi estava lluitant i la falta en atac de Poirier esperonava. Tomàs sortia de quatre i Diop podia amb ell per anotar el 41-47. Amb valentia, Lundberg treia una falta a sota la cistella però no aprofitava els dos tirs des de la personal. El partit es mantenia encara igualat, amb un intercanvi de cistelles entre Diop i Lalanne, qui, amb 4 punts seguits, posava el 45-49 (min 27). Fisher havia entrat i Diop es carregava amb la quarta falta, un respir per al Baxi, que es posava a només dos punts amb punts de Lalanne i Jou, amb rebot ofensiu (49-51).

En un atac manresà per igualar o posar-se al davant, la pilota cau al peu d'un jugador visitant i arriba la tècnica a Peñarroya. Hilliard, amb un tir al límit, va col·locar el 50-54 en acabar el període.



Dos amunt i davallada final

Un triple del motivat Lundberg va fer confiar més tothom (53-54) i Sima mantenia el pols. Toolson era qui posava el 58-56 amb el seu tercer triple, a 8 minuts del final. El 2+1 de Hilliard revifava l'equip visitant, que s'avançava (58-62).

Un camp enrere inexistent de Lalanne va ser preludi del 58-64 de Diop i els àrbitres continuaven fent de les seves perdonant-li la cinquena falta, que la va acabar fent. Lundberg posava el 59-64 de tir lliure i Hilliard castigava la zona manresana amb un triple.

Muñoz alimentava l'esperança del Baxi amb el 61-67 a manca de quatre minuts. Vildoza va errar de tres però Hilliard corregia amb un bàsquet de dos. El Baxi estava de nou contra les cordes, amb Niko Dragovic fallant el triple i amb Vildoza col·locant el 61-71.

L'àrbitre principal, Peruga, hi va posar el llacet amb una antiesportiva a Toolson i el Kirolbet s'escapava, ara sí, de forma definitiva (61-75). Derrota amb aplaudiments irònics als àrbitres, amb crits «d'ACB corrupció» i una ovació, merescuda, a l'equip.