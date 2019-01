El croat Tomislav Zubcic és l'últim jugador interior que es vincula amb el Baxi Manresa

Dies de rumors al Baxi Manresa, que està buscant un quatre per substituir Doellman des de fa un parell de setmanes. L'últim nom sorgit és el de l'ala-pivot croat Tomislav Zubcic, procedent de l'Igokea bosni. El periodista Óscar Herreros, que també va parlar de l'interès per Kevin Jones, que al final ha acabat a Japó, la setmana passada, ha apuntat aquest dimarts a Twitter que les dues parts es troben a prop de l'acord. El club, com és habitual, no confirma ni desmenteix res de manera oficial.

Zubcic s'aparta una una mica del prototip de quatre que ha fitxat el Baxi aquesta temporada, com és el cas de Doellman, Lukovic, Vene i Dragovic. La seva alçada, 2,12 metres, el fa més proper a un cinc dels habituals al Congost que no pas a un quatre, però llança molt de tres punts, amb la qual cosa pot obrir el camp. De fet, aquesta temporada, a la Lliga Adriàtica, ha llançat 93 triples en 14 partits amb una notable efectivitat del 40%. Té una mitjana de 19 punts per partit.

El Baxi fa dies que busca un quatre ja que, dels dos que té ara, Lukovic no compta per a Joan Peñarroya i el club mira la manera de poder-se'n desprendre i Dragovic té un contracte temporal fins a final de mes i podria no acabar la temporada. A més, Paco del Águila, el vinculat que havia jugat dos partits de lliga, està lesionat.