Rodrigo San Miguel deixa l'Iberostar i fitxa pel Saragossa

Després de molts anys d'absència, Rodrigo San Miguel torna al Basket Saragossa on va començar com a jugador abans d'encetar un periple per l'ACb que va incloure Manresa i que, en les últimes temporades, el va dur a l'Iberostar Tenerife amb el qual va aconseguir un títol de la Basketball Champions League el 2017, competició de la que va ser finalista també aquest 2019 a banda de disputar fases finals de la Copa del Rei i jugar els play-off pel títol. El Saragossa i l'Iberostar han arribat a un acord per al qual el club canari no acudeix al dret de tempteig que l'ACB ha fet públic aquest matí de dilluns.

Rodrigo San Miguel, de 34 anys i 1,86 metres, ha arribat a ser internacional absolut en els darrers anys i ha participat en les finestres FIBA per a la classificació, aconseguida, per al mundial de Xina. Format als planters del Calasancio, de l'Stadium Casablanca i del CAI Saragossa, del 2004 al 2008 va jugar al Fórum Valladolid passant al Bàsquet Manresa on va jugar fins el 2011. Fins el 2013 va estar al València Basket i, després d'un pas d'una sola temporada a l'UCAM Múrcia (2013-14) va passar a l'Iberostar Tenerife on ha romàs cinc campanyes. En la última, les seves mitjanes a l'ACB han estat de 24 minuts, 7 punts i 3 assistències.