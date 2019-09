L'afició segueix acompanyant el Baxi en la nova temporada

Arrenca un nou curs i una nova etapa, ara també europea, pel Baxi Manresa. Després d'aconseguir la temporada passada l'accés a la Champions, l'afició manresana segueix totalment bolcada amb l'equip. Ha quedat demostrat aquest dimecres, amb un primer partit de la lliga 2019-20 contra un rival d'entitat, l'Unicaja, i amb molt bon ambient al pavelló del Nou Congost. La grada ha tornat a quedar tenyida de vermell i els aficionats han gaudit de fitxatges com Frankie Ferrari i Jordan Davis.

Abans de començar el matx, a les 8, una hora poc habitual, el públic ha fet alguna cua per poder accedir a les graderies, però sense ser caòtic. Entre els assistents hi havia Salva Maldonado, exentrenador del Bàsquet Manresa. També s'han assegut a la graderia els lesionats Ryan Toolson i Yankuba Sima. Cap dels dos, però, s'ha perdut la presentació amb efectes visuals i pirotècnics amb música que ha servit per donar la benvinguda a tot l'equip. Toolson i Eulis Baez han estat dels més corejats, però després, durant el partit i gràcies als seus triples, qui ha fet xalar de valent la grada ha estat Ferrari, que ha abandonat el parquet escoltant crits d'MVP. La primera, ja és al sac.