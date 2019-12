Pesic: «Ha estat la batalla que esperàvem i hem aturat els seus triplistes»

Ahir el veterà entrenador del Barça, Svetislav Pesic, estava ben content. El seu equip havia sumat la sisena victòria seguida a l'ACB, havia superat l'oposició d'un Baxi molt valent i que continua de colíder a la lliga empatat amb el Madrid. Per a Pesic, «ens hem trobat el que ja ens esperàvem, una batalla a la pista del Manresa, que lluita els 40 minuts i mostra molta il·lusió en tot el que fa, amb alta qualitat des de la vessant tècnica».

Per a Pesic, els motius clars de la victòria del seu equip van ser que «a la segona part només hem perdut 2 pilotes, que és una xifra molt baixa, té mèrit. A més a més hem desactivat els seus triplistes que ens estaven fent molt mal, en aquest cas Dulkys i Toolson, a qui en el tram final Delaney ha sabut frenar molt bé. També hem tingut la contribució d'un Tomic que ha estat encertat i que ens ha ajudat en moments difícils».

L'entrenador del Barça també va voler destacar que dos homes que no havien començar bé van millorar en el decurs del joc: «Sí, tant Oriola com sobretot Davies, que no tenien un bon partit, s'han sabut centrar. Hem buscat tenir un equilibri entre el joc exterior i l'interior en atac, tot i que potser sí que els nostres pivots han estat dels que més han desnivellat».