Dani Pérez es consolida com un dels millors assistents de la lliga ACB

Les 9 assistències que va oferir als companys confirmen el base del Baxi Dani Pérez com un dels millors passadors de la lliga. Ara és el segon a la classificació amb una mitjana de 6,3 passades de bàsquet, igualat amb Marcelinho Huertas, base de l'Iberostar. Al primer lloc hi ha Omar Cook, amb 7,1, jugador de l'Herbalife. Quart és Nikos Zisis (5,8), del Joventut. Dani Pérez té la creu en l'encert en els llançaments, «una qüestió de confiança», reconeix, amb un 1 de 24 en el triples fins ara. El curs passat, al Gipuzkoa, va firmar un 36 de 90, amb un 40%.

El Bàsquet Manresa viatja avui cap a Polònia, on jugarà demà davant del Torun en partit de la Champions, el primer de la segona volta en el grup A, a les 18 hores. El club del Nou Congost ha de donar a conèixer l'abast de la lesió als bessons, i el possible període de baixa del seu pivot Jordan Sakho, que ja es va perdre la segona part del partit contra el Barça per aquest motiu. Pel que fa a la lliga Endesa, el Baxi jugarà dissabte vinent (20.30 h) a Olímpic de Badalona amb el Joventut.