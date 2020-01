Pedro Martínez: «Al final ens ha faltat un pèl de serenitat, però el nostre partit es pot criticar poc»

Pedro Martínez ja va dir a la prèvia que el partit d'ahir s'havia de valorar en termes de si el seu equip havia donat el màxim o no, més que no pas el resultat. Va seguir la línia després del duel en explicar que «Si només mirem dels minuts finals han faltat coses, però cal parlar de tot. La seva sortida ha estat bona i la nostra no tant. Hem hagut de remuntar contra un rival com aquest, la qual cosa és complicada. Al final del partit ens ha faltat un pèl de serenitat. Costa jugar contra ells amb un jugador parat al mig de la zona. Et complica les situacions. Durant alguns minuts ho hem fet molt bé, però al final estàvem cansats i costa prendre decisions, però podem posar-hi pocs peròs».

L'entrenador barceloní va destacar la duresa mental d'alguns dels seus homes. «Havíem parlat que calia duresa. Potser no ha sortit perfecte en els primers minuts, en què hem concedit tres faltes de tir. Llavors hem apujat línies i hem fet les faltes més lluny i els hem tret de la línia. Quan hem defensat més a dalt i hem pressionat la pilota hem estat millor. Hem d'intentar-ho sempre i a casa tenim l'energia de la grada que és molt important. També hem de ser més linials i fer-ho durant tot el partit. Ens hauria anat molt bé guanyar per la classificació, però els meus jugadors han actuat amb disciplina i esforç».

Respecte de les errades en els tirs lliures, «no sé perquè n'hem fallat tants. No vull parlar d'encert i desencert per situacions de la pressió del moment. Hem estat pitjor del que podem estar. Si els haguéssim ficat tots hauríem guanyat, però si ells també haguessin tingut un millor percentatge de tres punts» haurien tingut un partit més plàcid.