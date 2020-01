Triomf necessari i quasi imprescindible

L'estrepitosa derrota del Baxi Manresa de dimarts a la pista del Filou Oostende ha complicat l'accés dels manresans als vuitens de final de la Lliga de Campions. La penúltima jornada de la primera fase al grup A, finalitzada ahir, va deixar clar que l'equip de Pedro Martínez ja no pot aspirar a tenir el factor pista a favor en els vuitens i que, a més, gairebé és segur que es veurà obligat a guanyar per passar ronda i no quedar fora del camí de manera sorprenent. Ara mateix, només hi ha tres possibilitats. Si es guanya, es jugaran els vuitens de final com a tercer de grup. Si es perd, s'obren dos camins. El més probable determinaria l'eliminació del Baxi, però el triomf del Lietkabelis ahir contra l'Estrasburg (82-69) n'obre un altre que cal no descartar, però que també té diverses variants.



Guanyar un aspirant al lideratge



El camí més recte cap als vuitens de final és una victòria en el duel que el Baxi tindrà dimecres, a partir de les vuit, contra el Dinamo Sàsser. I no serà fàcil, entre altres coses perquè els sards s'hi juguen alguna cosa, en concret el lideratge del grup, que li asseguraria dues eliminatòries amb el factor pista a favor. De tota manera, no depenen d'ells mateixos per ser primers. Haurien de guanyar al Congost i esperar una derrota del Türk Telekom, que ahir va vèncer el Torun per 100-87, a la pista d'un Estrasburg ja eliminat. No és una opció senzilla, però tampoc descartable. El conjunt de Gianmarco Pozzecco està fent una bona temporada a fora de casa. A la lliga té un balanç de set triomfs i dues derrotes a domicili, i a Europa és de quatre victòries i dues desfetes. Amb la classificació ja assegurada, jugarà amb poca pressió al Congost i això el fa més perillós.



Perdre és un mal negoci



Si el Baxi perd contra el Sàsser haurà de mirar a Israel i també a Polònia. El Holon-Lietkabelis podria classificar l'equip que guanyi el partit o deixar-los tots dos fora de competició. El més probable és un triomf israelià. En aquesta situació, el Baxi sempre quedaria fora per dues raons. Si hi ha un empat en la quarta posició entre els catalans i els hebreus, aquests tenen el bàsquet average guanyat, ja que van vèncer a casa i a fora per dos punts en els enfrontaments directes.

Hi ha una altra possibilitat: que el Baxi perdi, que el Holon guanyi i que l'Oostende, ja classificat, caigui derrotat a la pista del Torun. Aleshores hi hauria un triple empat que tampoc no beneficiaria el Baxi per cupa de la doble derrota contra els israelians i la que va patir a Oostende dimarts. Seria el més malparat d'aquesta lligueta a tres equips.



La gran carambola



Hi ha, però, una possibilitat per tal que el Baxi es classifiqui sense necessitat de guanyar el Sàsser. És la més remota de totes i la més complicada que es produeixi. Passa perquè el Lietkabelis guanyi a Holon i l'Oostende perdi a Polònia. Aleshores hi hauria un triple empat entre l'Oostende, el Baxi i el Lietkabelis que deixaria els lituans eliminats. El Lietkabelis, per la seva banda, només pot passar d'una manera: que es combini un triomf seu a Israel, una derrota del Baxi a casa i una victòria de l'Oostende a Torun. Aleshores hi hauria un empat entre el Lietkabelis i el Baxi en el quart lloc que classificaria els bàltics. Tot un tripijoc que el Baxi s'estalviarà guanyant.