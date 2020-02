Entrar als play-off europeus suposa ingressar 20.000 euros més i l'afició prepara el matx clau de dimecres

Continuar a la Champions seria una alegria esportiva però també pel que fa a l'economia del club. I és que el Bàsquet Manresa ingressaria, per entrar a la fase dels 16 millors de la competició, 20.000 milions d'euros més a banda dels 50.000 segurs que ja té per haver competit en la fase de grups. La FIBA va premiant amb compensacions monetàries tots els conjunts que van superant les fases.

Si el Baxi guanya el play-off dels vuitens de final (no tindria el factor de camp a favor i un tercer partit de desempat seria en pista contrària), per entrar als quarts el total seria ja de 100.000 euros. I el pas següent ja seria el de classificar-se per a la final four, que organitza un dels quatre equips que la disputen. La quarta posició es premia amb uns 140.000 euros, que són 200.000 en el cas de quedar en la tercera plaça. Pel que fa als dos finalistes, els seus guanys són encara més sucosos, de 400.000 per al subcampió i un milió rodó per al campió. En els darrers anys de la Champions, que tot just és la quarta edició, l'Iberostar canari ha pogut sucar-hi uns bons ingressos: ha estat una vegada campió i en un altra, en la temporada passada, va caure en la final. En total, 1.400.000 euros.

L'afició del Bàsquet Manresa té molt clara la rellevància del matx de dimecres amb el Dinamo Sàsser i, des de la Grada d'Animació, ja s'ha qualificat el partit com «un dels més importants de la història» del club després de «dos anys increïbles», i es demana a tothom que vagi vestit de vermell. Si guanya, el Baxi serà als play-off; si no, haurà d'esperar que l'Unet Holon perdi amb els lituans del Lietkabelis i que l'Oostende, que ja s'ha classificat, caigui a Torun.

Ahir, l'equip del Dinamo Sàsser va perdre d'una forma que fa mal, en el darrer segon i a Trieste (83-82) amb un triple de l'argentí Juan Manuel Fernández. Els sards són segons a la lliga amb 15-5, només darrere de la Virtus de Bolonya (18-2).