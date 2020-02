L'Ajuntament rep representants de la directiva de l'equip sard Dinamo Sàsser en la seva visita a Manresa

Amb motiu de l'estada a Manresa per al partit de la Basketball Champions League, la directiva del Dinamo Basket Sàsser ha estat rebuda, dimecres al migdia, a l'Ajuntament de Manresa, després d'haver fet una visita per diversos elements patrimonials de la ciutat. A la recepció també hi han assistit membres de la directiva del Bàsquet Manresa. La rivalitat esportiva entre el Baxi i el Sàsser ha quedat a la pista, i la bona relació entre els dos clubs s'ha posat de manifest aquest en la recepció que s'ha fet a l'Ajuntament de Manresa.

La jornada manresana per als membres de la directiva de l'equip de Sardenya ha començat de bon matí, quan han fet una visita guiada a la Manresa monumental (La Cova, la Seu, el carrer del Balç), amb una guia de l'Oficina de Turisme de Manresa. Posteriorment, al migdia, ha tingut lloc la recepció al Saló de Plens de l'Ajuntament, amb la presència de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy; i el regidor d'Esports, Toni Massegú.

Per part del Dinamo Basquet Sassari, ha assistit a la recepció Stefano Sardara, president de l'entitat, i altres representants de la directiva. I en nom del Bàsquet Manresa hi han estat presents el president, Josep Sáez; el gerent, Carles Sixto; els membres de la directiva Albert Cots i Jordi Singla i el tècnic Pere Romero. A l'acte també hi ha assistit Gustau Navarro, responsable de l'Ofici de l'Alguer, de la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, així com Mònica Valentí, manresana resident a Itàlia i vinculada al món del bàsquet.

En l'acte, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha destacat el fet que "els dos clubs tinguin moltes similituds, com la dimensió de la ciutat, l'arrelament social i el fet d'estar ben gestionats, i l'assoliment d'èxits esportius importants", i hi ha afegit que també comparteixen una mateixa cultura. Els dos presidents, Josep Sáez i Stefano Sardara, també han remarcat la importància que tenen els clubs per les seves ciutats respectives, de mida mitjana, la història similar que tenen tots dos clubs i la rellevància de ser a l'elit del bàsquet, no només nacional sinó també internacional. També s'han felicitat per la bona relació entre els dos clubs, que de ben segur tindrà continuïtat en el futur.