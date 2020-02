El Lietkabelis treu partit de l'única combinació possible

Un bàsquet a l'últim segon de l'escorta Paulius Valinskas va donar al Lietkabelis una victòria impensable a la pista de l'Unet Holon (68-69) que va classificar els lituans per als vuitens de final de la Lliga de Campions com a quarts classificats. Els bàltics només tenien una opció, la pròpia victòria a Israel, un fet ja de per sí complicat ja que els hebreus també es classificaven si guanyaven, la derrota del Baxi i el triomf de l'Oostende a Torun. Al final, tot això va passar i l'equip de l'ex del Manresa Zeljko Sakic serà al sorteig del proper dia 18 de febrer.

En una jornada plena d'emoció a les quatre pistes, tant el Lietkabelis com el Torun van intentar trencar la lògica que parlava de victòries del Holon i de l'Oostende. Els polonesos van mantenir un frec a frec amb els belgues, però al final aquests es van imposar amb 14 punts de McIntosh i 13 del jove base Keye van der Vurst de Vries (70-75). A Israel, també hi va haver una dura lluita entre el Holon i el Lietkabelis. El Holon va semblar que s'escapava al darrer quart, però els bàltics, amb 17 punts de Sakic i 16 de Dimsa, van arribar al final vius. El bàsquet d e Valinskas els va classificar. D'altra banda, el Türk Telekom va certificar el primer lloc del grup amb un triomf per un punt a Estrasburg amb un tir lliure final de Fall.

En el grup B, el Burgos va derrotar el Rasta Vechta de Jordan Davis per un clar 87-71 i finalitza en tercera posició del seu grup, amb la qual cosa no tindrà el factor pista a favor en uns play-off. La culpa la va tenir un AEK d'Atenes que hauria estat possible rival del Baxi en cas de triomf manresà i que ahir va superar l'Amwil polonès per 83-72.