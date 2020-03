El Baxi ha guanyat el 16% més de partits amb Toolson

La participació de Toolson en el total de victòries del Baxi ha estat important en una temporada en la qual s'ha perdut, per lesions, 10 dels 23 partits disputats fins ara en lliga ACB per l'equip entrenat per Pedro Martínez. Ryan Toolson ha pres part en 6 de les 9 victòries del Manresa, ha contribuït per tant en dues terceres parts del total dels triomfs de l'equip (66%).

Amb ell, el Baxi ha guanyat en gairebé la meitat de partits, amb un 46%, 6 victòries en 13 duels. En els que no hi ha sigut, el balanç ha baixat al 30%, amb 3 triomfs en 10 confrontacions de la lliga Endesa. En 5 dels 6 partits guanyats hi va haver actuacions destacades per part de l'escorta d'Arizona. No el 2 de novembre al Congost, que es va resoldre després s'haver de jugar dues pròrrogues davant del RETAbet Bilbao i en el qual ell es va autoexpulsar amb un parell de tècniques. Però des del dia 30 de novembre fins al 5 de gener, el Baxi va guanyar cinc partits i Toolson va ser qui més punts va fer (amb 21 de mitjana) i qui més minuts va ser a la pista (31).

L'esquena i el peu esquerre

Toolson es va perdre el principi de la temporada a causa de la lesió a l'esquena que es va fer el maig, en la recta final del curs passat. En la primera jornada de lliga, el Baxi es va imposar gràcies al partidàs de Frankie Ferrari amb l'Unicaja. El Baxi no va tornar a vèncer fins al novembre, ja amb Toolson a les seves files. L'americà es va fer mal al peu en el partit de Champions amb l'Estrasburg el 8 de gener. El Baxi ha vençut 2 partits més ACB de local sense ell, amb l'Andorra (l'11 de gener) i el Casademont (8 de febrer). Ell tan sols ha jugat a casa de l'Obradoiro (1 de febrer). Román Montañez, director esportiu del Baxi, va dir que té «osteoartritis en l'articulació cuneometatarsiana, als dits del peu esquerre».