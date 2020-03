El partit de les quatre pròrrogues torna, just onze anys després

Els seguidors del Baxi Manresa haurien d'haver estat aquest cap de setmana, en condicions normals, veient primer, i comentant després, el partit del seu equip contra el Joventut, programat per aquest dissabte al vespre. La suspensió de les actitvitats esportives els ho ha impedit. Per contra, aquest diumenge poden gaudir d'un dels moments més recordats dels últims anys, la victòria del seu equip contra el FC Barcelona després de quatre pròrrogues.

El canal de Youtube de l'ACB emetrà el duel en una hora ben basquetbolística, un diumenge a dos quarts d'una del migdia. L'emissió coincideix amb l'onzè aniversari del partit, que es va disputar el 23 de març del 2009 i que va guanyar el conjunt bagenc per 122-117, després que es disputessin quatre temps suplementaris. Molta gent, aquell dia, va haver de dinar tard, ja que també es va jugar al migdia. Per tant, si algú vol reviure al màxim l'enfrontament en plena confinació, que calculi el temps per a l'àpat.