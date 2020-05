Ryan Toolson i el Baxi parteixen peres tot i que el jugador tenia contracte

Tot i tenir un any més de contracte, el Baxi Manresa i el seu jugador Ryan Toolson han quedat desvinculats. Després de dues temporades al club manresà, el d'Arizona es desvincula de l'entitat del Bages. Toolson ha jugat 54 partits de vermell entre la Lliga Endesa i la Champions League, concretament, 31 partits la primera campanya a l'ACB i 13 en la segona (va estar moltes setmanes lesionat); a Europa ha jugat 10 enfrontaments aquest curs passat.

Les dues parts han arribat a un acord per separar els seus camins. El Baxi ha volgut agrair públicament la professionalitat de Toolson i li desitja sort. Per la seva banda, el jugador ha volgut acomiadar-se de l'afició manresana amb una carta: «Ha arribat el moment. És un moment que no volíem, però crec que tots, d'una manera o altra, estem en una situació difícil. Per a la família Toolson és el moment acomiadar-nos del club i de la ciutat que hem anomenat casa els darrers dos anys. Voldria donar les gràcies a tota la gent de club Baxi Manresa per fer tot en el que tenia en el seu poder per ajudar-nos a sentir-nos còmodes a Manresa. Voldria donar les gràcies als amics que hem fet: des dels mestres dels meus fills de l'Escola Joviat fins a les amigues de la Jess, que fins i tot van córrer maratons amb ella als carrers i muntanyes de Catalunya. Moltíssimes gràcies. Encara que el meu temps com a jugador del Baxi Manresa s'ha acabat, estic segur que ens veureu al Passeig de Manresa en el futur. Fa molt de mal, però els records que tenim de vosaltres sempre ens provocaran un somriure. Estarem en contacte. No és un adeu, sinó un fins després».

Fa unes setmanes, quan la família Toolson va marxar als EUA, un cop el Baxi va donar per acabada la temporada, en no entrar a la fase final entre els dotze primers equips classificats, el comiat de la Jess, l'esposa del Toolson, a Instagram ja deixava entreveure que era una adeu definitiu. Malgrat això, des del club es va desmentir aquesta possibilitats i es va incidir en el fet que tenia contracte per a la següent temporada. Cal recordar el bon rendiment de Toolson amb el Bàsquet Manresa malgrat que les lesions, sobretot la de l'esquena, l'han tingut molt temps inactiu. També esmentat algun estira-i-arronsa del jugador amb el seu entrenador Pedro Martínez.