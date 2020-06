El Baxi Manresa anuncia la marxa de Pere Tomàs

Pere Tomàs no formarà part de la plantilla del Baxi Manresa de la propera temporada, la 2020-21. El club ha confirmat aquest dijous la marxa del jugador, una notícia que ja corria per les xarxes des de fa dies. "L'aler de Llucmajor i el Baxi arriben a un acord per desvincular-se; emprendran des d'aquest estiu camins separats", diu l'entitat en un comunicat.

Tomàs ha jugat 3 temporades a Manresa, dividides en 2 etapes: 2016-17 i 2018-20. Ha disputat en aquestes darreres dues temporades un total de 59 partits (sumant Lliga Endesa i Basketball Champions League), anotant 6,5 punts i 4 rebots de mitjana en la 2019-20. A més, en aquesta darrera temporada el mallorquí va ser un dels capitans de l'equip.