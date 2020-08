L'ACB accepta a contracor l'ascens del Gipuzkoa Basket

Amb una escarida nota de premsa, l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) ha fet pública l'admissió del Gipuzkoa Basket a la Lliga Endesa 2020/21; això fa que la propera temporada siguin 19 els equips que disputin la competició enlloc dels 18 habituals. L'ACB s'ha vist obligada a acceptar l'ascens dels bascos, tenint en compte un conveni que hi ha firmat amb la Federació Espanyola de bàsquet (ratificat per un jutjat de Barcelona), respecte al qual els dos millors classificats de la LEB OR han de poder pujar de categoria (en aquest cas, l'altra club mereixedor de l'ascens, el Valladolid, ha renunciat).

La nota de l'ACB diu: "L'ACB ha cursat invitació al Donosti Gipuzkoa Basket perquè ingressi a l'ACB la temporada 2020-21 en compliment al que disposa l'acte dictat pel Jutjat de Primera Instància nº38 de Barcelona, sense perjudici del dret que assisteix a l'Associació a oposar-se a les mesures cautelars".

L'ACB havia manifestat el seu interès en no ampliar la Lliga Endesa. Però com que la temporada passada no hi va haver descensos, ha estat inevitable augmentar la competició a 36 jornades, descansant en cadascuna d'elles un equip. Es preveu que siguin tres els equips que baixin de categoria.