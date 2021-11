El Baxi Manresa, que dissabte va guanyar a domicili el vigent campió de la Champions, el Burgos, aquest dimarts ha fet el mateix, per segon cop aquesta temporada, amb el Pinar Karsiyaka, subcampió de la competició. Els manresans acabaran la primera ronda com a primers de grup, i s’estalviaran el play-in, si dimecres el Hapoel Jerusalem derrota l’Stal Ostrów polonès en l’altre partit de la jornada al grup B.

Thomasson fa arrencar el Baxi (21-19)

El partit ha començat amb moltes errades per les dues bandes, com una esmaixada fallada per Valtonen o un triple a l’aigua de Taylor. Però M’Baye ha trobat un 2+1 i Blackmon un tir a mitjana distància per al 0-5. Steinbergs havia estat la sorpresa del cinc inicial local i, després que ell errés un tir proper, ha comès una nova falta sobre M’Baye qui, amb el seu segon 2+1, com en l’anada, situava el 0-8. Han hagut de passar 3 minuts i 49 segons perquè Sima anotés els primers punts, i de tirs lliures, però el Baxi ha viscut els següents minuts al ritme d’un Joe Thomasson encertat. El nord-americà ha aconseguit quatre bàsquets seguits en posicions properes, només interromputs per un triple de Colson (10-12, a 3.34).

El Pinar Karsiyaka no estava gaire encertat en els tirs exteriors i això ho ha aprofitat el Baxi per recuperar boles i empatar el partit a 13, després de la cinquena cistella de Thomasson. La marxa de l’escorta no ha significat que el Baxi abaixés el ritme sinó que l'ha incrementat en defensa i va trobar un Bako que primer ha tret una antiesportiva a Taylor i ha anotat els dos tirs lliures i després ha esmaixat una pilota solta. Enmig, una safata de Rafa i la màxima diferència (21-15). Els turcs, però, han maquillat el marcador amb els pivots M’Baye i Erden, per acabar el quart amb 21-19.

Repetició de la jugada (42-35)

Els otomans han allargat el parcial en l’inici del segon quart amb cinc punts seguits de Michael Roll (21-24). Pedro Martínez ha decidit posar dos bases junts, però l’atac local tornava a ser atabalat i, a més, Sima errava dos tirs lliures. M’Baye encara posava el 0-11 de parcial per al 21-26, però aleshores el pivot Erden ha comès la tercera falta i va ser castigat amb tècnica per protestar, la qual cosa gairebé l’eliminava. A més, entre Bako i Dani Pérez han tallat la mala ratxa, tot i que el base va errar un tir lliure (23-26).

I és que tal com havia passat al primer quart, el Pinar s'ha anat diluint i el Baxi, creixent, sobretot de la mà de Bako i Moneke. A més, Dani Pérez ha anotat el primer triple després de vuit errades manresanes i Thomasson,retornat a la pista, ha completat una primera meitat de somni amb un bàsquet trencant la cintura del defensa que ha posat el 42-33 (15-2 de parcial). Un bàsquet d’Agva i una nova errada de Sima van permetre que els turcs només marxessin amb set punts de dèficit al descans (42-35).

Maybe you were wondering if you're gonna see a Bako dunk today. You don't have to wonder anymore. 💥💥#BasketballCL | @BasquetManresa pic.twitter.com/1RSJBAvkV4 — Basketball Champions League (@BasketballCL) 9 de noviembre de 2021

Mantenint la distància (49-40)

L’arrencada del tercer quart ha viscut una paradoxa. El Baxi trobava facilitats per anotar, exemplificat en encerts de Bako i Thomasson, però alhora el partit queia en un cert descontrol que no beneficiava els vermells, ja que un gran M’Baye anotava primer de tres i després de dos per posar un inquietant 48-44. Dani García comandava ara les operacions, com sol passar a l’inici de les segones meitats aquest any i entre Bako i ell mateix, amb un triple, han tornat a posar els nou punts de diferència (53-44). A més, els àrbitres anul·laven injustament un bàsquet del belga que estava clarament dins de temps. Però el Baxi assolia la màxima diferència poc després amb un triple de l’intermitent Maye (56-46) i el partit semblava controlat. L’única amenaça semblava un M’Baye que s’enfilava als 22 punts, però Francisco treia el cap amb un triple per posar un 59-48 retallat en dos punts per l’encert de Blackmon.

Bako remata la quasi classificació (88-69)

El darrer període arrencava amb un triple de Jou, respost per un altre de l’omnipresent M’Baye. El Baxi seguia carregant el rebot d’atac i això li donava rèdits tot i les errades en el tir, però el partit no estava acabat perquè Tyus recollia un rebot en atac per al 62-55. De tota manera, Francisco ja havia trobat cistella i, amb dos triples consecutius, establia la màxima distància de l’enfrontament (68-55, a 6.36). A més, en la següent jugada, a punt de menjar-se la bola, el francès ha tret una falta a Yildizli i anotava dos dels tres tirs lliures (70-55). Colson apareixia llavors amb un triple, però Korkmaz fallava el que li hauria donat més esperances al seu equip, que ara estava a dotze punts. A més, Thomasson trobava dos punts de tirs lliures i, tot seguit, Dani Pérez sentenciava amb un triple frontal que posava disset punts de marge (75-58, a quatre minuts).

Els turcs, a la desesperada, posaven una zona 2-3 per evitar cometre més faltes, però Bako reblava el seu partidàs amb un tir des de cinc metres insospitat i després amb una esmaixada que allargava el resultat fins al 80-62 i encara més després amb un alley-oop per al 82-64. A l’altra banda, només M’Baye responia amb un nou triple, però tot el peix ja estava venut. Thomasson i Maye seguien ampliant la diferència fins al 86-69 i els primers punts de Valtonen feien completar el partidàs de Bako amb una assistència i amb el resultat final de 88-69.