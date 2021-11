Els jugadors del Baxi Manresa Yankuba Sima i Dani Pérez han debutat amb bon peu en la fàcil estrena de la selecció espanyola en el camí per classificar-se per al Mundial del 2023. El pivot gironí ha anotat 17 punts, i amb 24 de valoració, ha estat el més destacat del duel en aquest aspecte. El base, per la seva banda, ha anotat 8 punts, amb dos triples seguits que han tallat la reacció balcànica a l'inici de l'últim quart. Al final, Espanya ha vençut per 65-94. Les estadístiques les podeu trobar AQUÍ.

Durant el partit, Sima, que ha entrat en el lloc de Fran Guerra ja al primer quart, s'ha imposat a la pintura i només ha tingut problemes amb la mobilitat del nacionalitzat Jacob Wiley, més baix que ell. Ha capturat set rebots i, amb ell a pista, Espanya ha guanyat per 23 punts, un aspecte, el +/-,en què només l'ha vençut Dani Díez. Per la seva banda, Dani Pérez ha aparegut a la pista com a tercera base de la rotació, darrere de Quino Colom i Alberto Díaz, però ha jugat més de 15 minuts, amb 4 assistències en la seva targeta.

Espanya jugarà dilluns, a Jaén, el segon partit de la primera fase contra Geòrgia. Ahir, l'equip caucàsic, amb elements destacats com Shermadini, Shengelia o McFadden a les seves files, es va desfer d'Ucraïna per 88-83. Tots els punts d'aquesta fase s'arrosseguen a la segona, en què els integrants d'aquest grup es creuen amb els del H, que en la jornada inicial ha ofert aquests marcadors: Rússia, 92-Itàlia, 78 i Països Baixos, 77- Islàndia, 79