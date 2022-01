El Baxi Manresa ha posat un peu a la Copa del Rei després d'una espectacular victòria, pròrroga inclosa, al Palau Blaugrana contra el Barça. Francisco ha portat al temps suplementari i després, Thomasson ha anotat un tir, quan no n'havia anotat cap, que ha donat mitja victòria. Hayes ha errat el triple final.

Sense complexos per començar (17-25)

El partit ha començat perfecte per als manresans, primer amb un tap de Bako a Laprovittola, després amb un triple de Valtonen i finalment amb un robatori i un 2+1 de Moneke (0-6, a 8.56). Bako ha posat el seu segon tap, ara a Mirotic, però Nnaji ha tret una falta a Moneke i ha obert el compte dels blaugrana (2-6). Els bagencs tornaven a buscar l'interior amb una esmaixada de Bako, però Nnaji tornava a agafar un rebot ofensiu per al 4-8. La primera errada visitant era un triple forçat de Dani Pérez i Mirotic situava el 6-8, abans d'un tap de l'omnipresent Nnaji, que després esmaixava en un rebot ofensiu a errada de Kuric, a Thomasson (8-8). Bako trencava la ratxa local amb un tir lliure després de la falta de Nnaji i després els col·legiats indicaven una falta en atac de Hayes (8-9). Els canvis en un Barça tocat per la covid i les lesions eren constants. Bako ha mostrat les seves qualitats amb una esmaixada a dues mans davant de Mirotic i després el Baxi recuperava la pilota (8-11).

Les primeres rotacions situaven Francisco i Sima a la pista i Mirotic errava de tres, però Sima, també de dos, Després, el gironí tapava Sanli però Thomasson també fallava de tres. La defensa manresana controlava un Barça amb Ubal a la pista i Francisco posava el 8-14 amb un triple i feia demanar temps a Jasikevicius. En la primera jugada, Sanli castigava de tres punts, però Sima reaccionava amb un ganxo (11-16). Després era Ubal qui encertava des de la cantonada, però Francisco no s'arronsava (14-18) abans de ser rellevat per Dani García. Higgins fallava el tir posterior i Sima, també. Després, errades de Laprovittola i Rafa Martínez i Sanli encertava en un altre ganxo per al 16-18. Maye entrava a la pista i no tancava un rebot de Rolands Smits, que errava un tir lliure i posava el 17-18. Dani Garcia anotava una bomba per al 17-20 i després el mataroní arrencava una falta a Sanli en el bloqueig. A més, Maye ficava un triple, -Bako tapava Sanli i Vaulet tancava el quart amb un contraatac per acabar el quart amb un esperançador 17-25.

El Barça s'espavila en defensa (44-37)

El segon quart ha arrencat amb un cop de dits de Bako per al 17-27, retallat per una esmaixada de Sanli. Maye estava encertat i anotava el seu segon bàsquet (19-29), però després Smits arrencava una falta a Valtoneni el letó posava el 20-29. El Baxi tenia el partit controlat i Moneke robava una pilota a Jokubaitis per treure una falta al letó. Valtonen errava i, a més, després cometia falta a Hayes en no capturar una pilota morta. El nord-americà convertia un tir lliure i, a sobre, rebia una antiesportiva de Thomasson en un robatori. Hayes ficava dos punts més però qui no trobava el camí era un Mirotic molt ben controlat. Bako dominava la zona i després Moneke robava una pilota i posava el 24-31. Se seguien taps, de Thomasson i de Nnaji, i un gran bàsquet de Hayes per al 26-31. Després, Nnaji clavava un altre tap a Thomasson i Hayes la clavava des de la línia de tres punts (29-31). No era el millor moment del Baxi, que perdia una altra pilota, i Pedro Martínez havia de demanar temps després d'un triple tot sol de Mirotic (32-31, a 4.21).

Sortint del temps, Dani Pérez ha errat una bomba i Mirotic ha errat un triple. Qui no ha perdonat ha estat Maye, des de la línia de tres per al 32-34. Ha respost Jokubaitis amb un triple (35-34) i, tot seguit, Nnaji ha hagut de cometre falta a Sima, que ha empatat a 35 a 3.19. Era Hayes, 12 punts, qui feia molt mal amb un nou triple i Sima perdia la pilota amb Nnaji (38-35). Tot seguit, un minvat Higgins feia un bàsquet de qualitat. Sima errava i Mirotic cometia un error sota la cistella amb 40-35. El parcial era de 21-6 per als locals. Maye es precipitava ara de tres punts i Jokubaitis provocava una falta a Bako i anotava un tir lliure. El 41-35 era la màxima diferència per als barcelonistes. Francisco tallava el mal moment amb un bàsquet de mèrit i Higgins errava tot seguit, però Rafa perdia una pilota quan tenia el bàsquet fet amb 41-37. Sanli seguia fent mal de tres punts (44-37) i Rafa feia un air ball gens habitual. Després tapava Higgins i Vaulet llançava molt desviat el tir final.

Capgirant el marcador (59-60)

Moneke ha arrencat el quart amb una errada en el tir i Pedro Martínez, amb una tècnica per protestar una pilota a fora. Kuric ha anotat el tir lliure i ha donat el màxim avantatge local (45-37). Després, Nnaji ha tapat novament a Moneke i Kuric ha posat el 47-37 amb un tir lateral. El mateix nigerià del Baxi ha comès una falta a Bako quan anava a esmaixar i el belga ha ficat els dos tirs lliures (47-39). Laprovittola ha fallat un triple i Moneke ha escurçat per al 47-41. El Baxi treia partit de les errades de Laprovittola en el tir, amb un altre triple errat i Valtonen s'enduia un altre tap, el cinquè de Nnaji. Tot seguit, el finlandès, molt llest, treia falta a Kuric i escurçava encara més des del tir lliure (47-43, 0-6 de parcial). Mirotic fallava tot seguit, però Thomasson, molt erràtic, fallava. Però també ho feia Laprovittola i Bako tot seguit. Moneke carregava el rebot ofensiu i treia falta a Hayes. El nigerià del Baxi escurçava fins al 47-45, a 6.38. Hayes tallava la mala ratxa local des de la zona, però Valtonen anotava de tres i posava el seu equip a un punt (49-48). Els manresans eren a prop, però Dani García cometia una falta antiesportiva a Jokubaitis, que anotava els dos punts (51-48). Mirotic errava tot seguit i Dani Pérez tornava a amenaçar amb el 51-50, tot i que fallava el triple que donava avantatge al seu equip.

El Barça errava molt, però el Baxi perdia una nova pilota i després Hayes anotava un tir de tres impressionant (54-50). Qui estava llançat era Maye, que responia també des de la distància (54-53). Ara entraven totes i també el tir a mitjana distància de Jokubaitis. Sima fallava a sota el cèrcol i Francisco trobava la línia de tirs lliures després d'una falta de Hayes. El francès en fallava un (56-54). Però el tir exterior barcelonista feia mal, ara mitjançant Jokubaitis amb un nou triple (59-54). El de Maye no entrava, però Jasikevicius ajudava deixant-se indicar una tècnica per protestar una suposada falta a Sanli. Maye no fallava en el tir lliure (59-55). Smits errava el ganxo, però Maye també, de tres. Afortunadament, Sanli fallava un triple tot sol, però Francisco l'emulava abans de robar una pilota a HIggins. El Baxi no trobava el bàsquet mitjançant Maye, però Francisco demostrava que Higgins estava encarcarat i li robava la segona pilota per provocava una antiesportiva. El francès posava el 59-57 amb els tirs lliures a 44 segons i després treia una nova falta a Higgins, tot i que fallava un tir (59-58,a 39 segons). El Baxi tindria l'última opció després d'un error de Jokubaitis i Francisco l'aprofitava per donar a Bako la pilota que capgirava el resultat (59-60).

Francisco condueix a la pròrroga després de perdre deu punts (86-86)

El quart començava amb un bàsquet de classe de Mirotic, però Dani García li responia per al 61-62. Vaulet tapava un triple del montenegrí, però després Sanli sí que la ficava de dos punts (63-62) abans de fer falta a Francisco, que corria a fons després de rebre el bàsquet. El francès només en ficava un (63-63), però després Francisco provocava falta en el bloqueig de Mirotic. Qui responia era Bako, amb un tir des de la personal (63-65). Mirotic també anotava, però Moneke corria i posava el 65-68 amb un 2+1 a 7.23. A més, Jokubaitis perdia una bola i Sima anotava per al 65-70 i feia que Jasikevicius aturés el partit. Sortint del temps, Moneke robava una pilota i esmaixava tot sol (65-72). Era el moment del Baxi. Vaulet defensava bé Hayes i Dani García feia una safata amb l'esquerra (65-74). Tot seguit, Mirotic perdia la pilota davant de Moneke, però Sima fallava un ganxo. Faltaven més de cinc minuts.

Jokubaitis feia una bona safata i anotava el 67-74. Dani Pérez fallava un triple sol, però Francisco anotava de tres punts, malgrat que li indicaven una tècnica en contra per simular la caiguda. Kuric encertava el tir lliure de la tècnica (68-77). En l'atac següent, Mirotic errava una mitja volta i, després d'un intent de Sima, Francisco feia un air ball. Mirotic anotava ara de dos davant de Maye, Dani Pérez fallava un triple frontal i Valtonen cometia falta a Sanli, amb la qual cosa l'enviava a la línia. El turc situava el 72-77, a 3.41. Bako i Thomasson tornaven a pista. A sobre, el nord-americà perdia la pilota en un servei de fons. Kuric fallava un triple, però després anotava de dos per al 74-77. El Palau pressionava i Kuric robava i provocava falta de Dani Pérez. L'escorta d'Indiana escurçava fins al a mínima expressió (76-77, a 2.59). Sortint del temps, Moneke esmaixava i evitava el robatori de Kuric (76-79). En la següent acció, Higgins errava però Nnaji recollia un rebot vital i feia un 2+1 (79-79, a 2.18). Amb el Palau bramant, Dani García fallava el triple i qui no ho feia era Mirotic, qui a 1.42 situava el 82-79 i feia demanar temps a Pedro Martínez. El parcial era de 15-2.

Francisco errava després una safata, però gran rebot ofensiu de Moneke, que segons l'instant replay anotava i treia falta a Nnaji. El nigerià, però, errava l'addicional (82-81). Mirotic perdia la pilota entrant a l'últim minut i, en la transició, triplàs de Francisco a 56 segons (82-84). Però en la següent jugada, Valtonen cometia una antiesportiva a Mirotic amb la pilota sense servir-se de banda. L'exjugador de l'NBA no fallava (84-84) i la pilota era pel Barça, però ara Mirotic errava la safata. Francisco errava el tir de prop i, a 6 segons, Jokubaitis feia un bàsquet amb empentes i rodolons (86-84). El Baxi havia de servir de fons i havia de travessar la pista i Francisco es refeia de l'errada amb un bàsquet que forçava la pròrroga, tot i que faltava una dècima i Mirotic ha errat un palmeig que hauria estat fatal.

Thomasson apareix quan tocava (95-96)

En la primera acció del temps suplementari, Bako ha tret una falta a Nnaji i ha anotat només un tir lliure (86-87). A continuació, s'han canviat les tornes i ha estat Bako qui ha fet falta al nigerià, que ha fet el mateix (87-87). El Baxi perdia la pilota següent per una mala connexió entre Moneke i Bako. Després, el Barça no ha trobat la manera d'anotar, amb triple fallat per Kuric i bàsquet de Francisco al contraatac. Els blaugrana han tornat a errar, un altre triple de Kuric i un cop de dits de Mirotic, que ha comès la quarta falta i ha donat dos tirs lliures a Moneke. Els ha errat, però Francisco ho ha arreglat amb un altre triple (87-92). Després, el francès ha fet una falta massa fàcil a Laprovittola, que ha escurçat el resultat fins al 89-92, a 2.48. El Baxi jugava ara amb tres baixos, però Thomasson errava. Jokubaitis també ho ha fet i després ha fet falta a Dani García en el rebot. El mataroní ha errat el primer, però no el segon (89-93). En la següent jugada, Sanli ha fet una mala passada, però després ha provocat una falta de Sima després d'un tap de Mirotic a Moneke. El turc ha posat el 91-93, a 1.53. En la següent acció, García ha vist com la pilota es sortia de dins, però Moneke li ha robat el rebot a Nnaji i li ha tret la cinquena falta. De tota manera, el nigerià del Baxi ha errat dos tirs lliures més i després ha deixat sol Mirotic, que ha ficat un tirple a 1.15 (94-93). Francisco ha errat el triple posterior i ha anat a buscar el rebot i ha tret el servei de banda. Faltava un minut just. Thomasson fallava, però Hayes perdia el rebot i després el mateix nord-americà del Baxi cometia falta sobre el del Barça per protegir-se massa. Faltaven 45 segons. Mirotic estava a punt de fer camp enrere, però després provocava una falta de les habituals a Moneke amb la pilota a una altra banda. El montenegrí posava el 95-93, amb el segon fallat, a 31 segons. Llavors apareixia Thomasson, invisible durant tot el partit, i a 18 segons ficava un triple per al 95-96. El Barça ha tingut l'última pilota, però Hayes ha errat un tir obert que ha donat el triomf als bagencs.

