El Baxi Manresa no n'ha tingut prou amb el partidàs de Luke Maye, autor de 31 punts en una gran substitució de la baixa de Chima Moneke, per guanyar el primer partit de la segona fase de la Lliga de Campions a la pista del Tofas Bursa (74-68). Els manresans han estat molt espessos en atac durant una bona part de l'enfrontament i, quan s'han posat per davant, amb un 58-61 a cinc minuts per al final, no han sabut gestionar els darrers minuts ni controlar Zubcic, ni Ennis. Les estadístiques les podeu veure AQUÍ.

Gran inici de Maye i resposta turca (20-20)

El principi del partit ha estat molt positiu per a un Luke Maye que avui prenia la responsabilitat d'assumir l'habitual paper de Moneke. El nord-americà ha trobat sis punts, dos de tirs lliures, buscant sobretot el joc a sota la cistella i el Baxi guanyava per 4-8 als quatre minuts de joc, quan Dani Pérez i Bako han trobat el dos per dos de tota la vida. El belga ha esmaixat i ha fet que el tècnic otomà, Ahmet Çaki, hagués de gastar el primer temps mort amb 4-10. La reacció local ha estat bona, sobretot en defensa, ja que en els següents minuts el Tofas només ha permès un bàsquet, i mig de rebot, de Maye (8 punts). En canvi, i amb molta feina, Zubcic i Ugurlu han trobat espais en la defensa catalana i el croat, amb un 2+1, ha capgirat el resultat (13-12).

El duel ha agafat velocitat amb dos triples seguits, el de Maye (11 punts) i el de Zubcic, que es marcaven entre ells. El Baxi ja havia completat tota la rotació i Vaulet tenia problemes per fer imposar el seu físic a la zona, rebent dos taps del corpulant Yasar. Steinbergs ha rellevat Maye i el primer que ha fet ha estat completar un contraatac tot sol. S'entrava en un carrusel, amb bon bàsquet de Cook superant Sima i la resposta amb un triple obert de Rafa Martínez per millorar percentatge. Yasar s'han tornat a fer forat a la zona per empatar i en el tram final, Steinbergs ha fet passes i Arslan ha enviat al ferro un triple molt forçat per tancar el període amb empat a 20.

Parant el cop només a mitges (42-34)

L'inici del segon quart no ha estat bo, amb una falta en atac de Vaulet i dues pèrdues que han possibilitat dos bàsquets d'Arslan i que Pedro Martínez aturés el partit amb 24-20. El Baxi, com era d'esperar, dominava el rebot, sobretot al cèrcol local, però després no aprofitava les oportunitats i Yasar, amb dos tirs lliures, donava la màxima diferència a l'equip de casa (26-20). La sequera ofensiva dels manresans era de proporcions bíbliques. Pedro Martínez recuperava l'equip titular, però no s'aconseguia anotar cap punt malgrat les moltes oportunitats que donava el rebot. Per sort, el Tofas no estava gaire encertat en atac i només un triple de Cook ha disparat la distància fins a un assumible 29-20.

Els primers punts del Baxi han arribat en un bàsquet a empentes i rodolons de Bako després de tres esforços a 4.33 per al descans. Però tot seguit Zubcic ha tornat a castigar Maye a la zona (31-22) i ha calgut demanar un altre temps. En atac hi havia massa ansietat i es fallaven tirs fàcils i oberts, com un parell de Valtonen. El retorn ha estat més positiu, amb un bàsquet de Maye, una pilota recuperada i un encert exterior de Thomasson, que trepitjava la línia, per obligar el tècnic Çaki a demanar temps mort amb 31-26. La pressió a mitja pista era el que donava més resultat al Manresa, amb un triple de Francisco, seguit d'un altre de Steinbergs que han deixat el resultat en 33-32. Però llavors han tornat les desatencions defensives i les pèrdues. Ennis ha anotat de tres, Ugurlu i Arslan també en sengles contres, ja amb Urtasun a la pista, i la diferència ha tornat a créixer als vuit punts, que s'han mantingut fins al final amb bàsquets de Thomasson, en una contra, i de Simmons en un tir lateral (42-34). I encara sort, perquè l'última pèrdua de Thomasson ha estat sense temps perquè el Tofas l'aprofités en una contra en solitari.

La defensa capgira el marcador (50-51)

El tercer període ha començat amb problemes per tancar les penetracions dels bases, i Shepherd i Ugurlu han trencat dos cops Dani Pérez (46-36). Però aleshores ha tornat a sorgir Maye, que ha anotat dos triples seguits (19 punts) i ha recuperat una bola. A més, el Tofas no anotava i un altre contraatac, aquest finalitzat per Valtonen, ha provocat que Çaki aturés el partit amb 46-44. Com en moments anteriors en què el Baxi s'ha aproximat en el marcador, han arribat aleshores un parell de pèrdues, però el Tofas només ha aprofitat una acció, amb un bàsquet de Shepherd. El 48-44 deixava els manresans a una distància assequible, però calia fer l'últim pas i la irregularitat de l'equip era una llosa.

Maye tornava a aparèixer amb un nou triple i el seu 21è punt per posar l'equip a un punt, i hauria establert l'empat de no haver estat per una falta en atac de Sima en el bloqueig amb el 50-47. La defensa funcionava millor i ara calia que anotés algú més que no fos Maye. N'han aparegut dos fins al final, Dani García amb un bàsquet a mitjana distància i Bako en un altre rebot en atac, per tal de donar un punt de diferència al seu equip abans d'iniciar-se l'últim període (50-51). El Tofas només ha anotat vuit punts en aquest tram.

L'esforç final no és suficient (74-68)

Malgrat que semblava que el Baxi tenia el partit a la mà i que depenia tot d'ell, la feina no estava feta i Cook, Ennis i Shepherd han despertat per al 56-53. A més, Francisco es feia mal en un cop i reapareixien les pèrdues de pilota en atac. El mateix Ennis també anotava a cistella passada i la sequera tornava a arribar amb 58-53, amb un air ball inclòs de Thomasson en un tir de tres punts a 6.40.

Calia que Maye tornés a la pista i ho ha fet de la millor manera, amb un triple (58-56) i provocant una tècnica a Cook per simulació. Ha anotat el tir lliure i, després, ha obert perquè Valtonen encertés un tir dels seus a Europa, tot i que no ha estat triple per poc, per tornar a capgirar el resultat (58-59) i fer aturar el partit un cop més a l'entrenador turc. Semblava el moment dels manresans, augmentat per una safata de Dani Pérez (58-61). Però una pèrdua de Thomasson ha provocat una contra local i una antiesportiva del mateix base. Shepherd ha anotat els dos tirs lliures i, a sobre, Ennis ha fet una cistella inversemblant i ha tret falta a Valtonen en una aplicació del reglament controvertida (63-61) .Jugada de cinc punts. Però Maye tornava a aparèixer amb el seu 29è punt i un triple increïble per posar un 63-64 capgirat novament per Zubcic, un altre franctirador (66-64, amb més de tres minuts per jugar).

Ha aparegut aleshores Francisco amb una gran penetració i Maye ha estat a punt de recuperar la bola, però ha comès falta. Amb empat a 66 podia passar de tot. El Tofas errava i el Baxi es menjava la possessió a 2.04. L'home a parar era Ennis, que tornava a fer dos punts entrant fins a sota i, a sobre, li provocava la tercera falta a un Maye que assumia tota la responsabilitat. En el següent atac, Simmons ha agafat un rebot important en atac i Zubcic castigava Maye amb el seu tercer triple per al 71-66. Ja en l'últim minut, Cook realitzava un tap espectacular sobre Francisco. Després fallava Shepherd i, amb només 17 segons per jugar, Maye treia una falta i anotava els tirs lliures (71-68). En el temps que quedava, però, el Baxi no ha comès falta de manera estranya per evitar una antiesportiva i, a sobre, Ennis ha clavat l'últim clau a la tomba amb un triple llunyaníssim per al 74-68 final.