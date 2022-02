El Baxi Manresa ha caigut derrotat per 89-82 a la pista del Surne Bilbao Basket en un partit que no ha pogut trencar al tercer quart i en què ha pagat els problemes de faltes dels dos cincs, Bako i Sima, en el tram final del partit. Els bascos han remuntat basant-se en el treball a la zona de Delgado i en el partidàs de Hakanson. Les estadístiques les podeu trobar AQUÍ.

Impacte immediat de Sima (20-24)

El Baxi ha començat amb Maye des de l'inici i amb alguns problemes amb el tir exterior. Tot i això, ha mantingut la igualtat contra un Bilbao que buscava els punts de Goudelock i el joc a la pintura de Delgado. En els visitants, Bako i Thomasson han començat encertats (9-10) abans d'un triple de Masiulis des de la cantonada. Però Sima ha entrat a la pista i el seu rendiment ha estat immediat i estratosfèric. ha anotat deu punts gairebé consecutius, entre esmaixades i tirs de mitjana distància dels que ha treballat tant en el darrer any i ha permès que els manresans, tot i la reacció de Whitey i de Reyes des de la distància, marxessin al primer descans amb quatre punts d'avantatge.

Escapada avortada (39-40)

En el segon quart, el Baxi ha dut sempre la iniciativa i ha aparegut la millor versió de Moneke. Tot i que no al cent per cent encara, el nigerià ha fet sis punts en aquest període i quatre punt seus de manera consecutiva han permès la màxima diferència dels manresans en un partit que anava força ràpid (30-38). El Bilbao, però, ha tingut la virtut de no marxar mai del partit i, amb la direcció de Hakanson qui, a més, ha tret faltes interessants i la contribució d'un 3+1 de Bigote, ha arribat al descans amb un sol punt de dèficit, després d'una safata de Vaulet no concedida perquè era fora de temps. El 0 de 9 en triples dels bagencs, l'autèntic taló d'Aquil·les de la primera meitat.

Per fi entren els triples (64-67)

El partit ha seguit amb la mateixa tendència a l'inici, però hi ha hagut una diferència. Un triple frontal de Valtonen ha destapat la cistella basca en els tirs de tres punts dels manresans i el Baxi n'ha anotat cinc en aquest quart, un del finlandès, dos de Thomasson, un de Dani Pérez i un altre de Maye. La distància entre els dos equips ha arribat a ser de deu punts en aquest quart (40-50) i semblava que es podria trencar el partit. Però el Bilbao s'ha aferrat a la pista, amb els punts de Masiulis i de Bigote i la direcció de Hakanson i ha aconseguit arribar al final del període amb només tres punts de dèficit. A més, Sima ha comès la quarta falta.

Clínic de Hakanson i remuntada (89-82)

Els problemes de faltes s'han fet més evidents de seguida amb la quarta de Bako i la cinquena de Sima, totes trobades per un Delgado imparable. El Bilbao, esperonat pel públic, ha capgirat el marcador amb un triple de Goudelock (73-72) i, tot i que Moneke ha tornat a pista i ha pogut aguantar el carrusel d'avantatges una estona, els problemes de Bako per defensar la zona i el clínic del base suec Hakanson, que ha fet el que ha volgut amb el ritme del partit, ha provocat que l'avantatge cresqués fins als quatre punts, amb un triple de Masiulis (82-78). Amb quatre petits, l'equip s'ha precipitat, i la valentia de Rafa Luz i els punts d'Inglis han fet la resta per deixar la victòria a Miribilla.

