El Baxi Manresa ha detectat un positiu en covid entre els membres de la plantilla un dia abans del partit contra el Barça a la Copa del Rei 2022. Malgrat que club encara no ha confirmat de qui es tracta, aquest dijous no s'ha vist Juampi Vaulet a l'aeroport camí a Granada. El Baxi ha apuntat que la persona infectada no presenta símptomes i que aquest dijous repetiran el test per confirmar el contagi.