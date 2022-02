El Baxi Manresa ja ha aterrat a Granada per jugar la Copa del Rei. Un dia abans del partit contra el Barça, el viatge ha començat amb la trobada a l'Ajuntament de la ciutat dels diferents representants dels clubs que es disputaran aquesta competició. Com a representant del conjunt manresà hi ha anat el director, Josep Sàez, on s'ha fet la foto de família amb la resta de convidats i el trofeu que es disputarà aquest cap de setmana.

El trajecte, però, ha començat unes hores abans. Jugadors i equip tècnic s'enfilaven aquest matí en un avió mentre els passatgers els miraven, encuriosits, comprovant que compartirien vol amb l'equip de bàsquet bagenc. Avui, no hi ha hagut rastre de Juampi Vaulet a l'aeroport. El jugador Dani Pérez ha comunicat en la seva arribada a l'aeroport que l'aler argentí és el company positiu per covid que ha anunciat el club aquest matí.

Un cop han aterrat, el copilot de la companyia aèria, Vueling, ha tingut un gest amb el Baxi i ha posat l'himne des de la cabina per desitjar-los sort en el seu recorregut per Granada. Hores després, el perfil de Twitter de l'ACB ha publicat un vídeo on es poden veure Ismael Bako i Chima Moneke saludant mentre carreguen l'equipatge.

No tothom ha optat per l'avió. D'altres han preferit desplaçar-se en cotxe, fet que s'ha pogut notar en diversos punts. Per exemple, a primera hora del matí, ha sigut fàcil trobar seguidors el conjunt bagenc una de les estacions de servei de l'Autovia del Mediterrani a Castelló. En total, el club calcula que unes 400 persones s'han desplaçat per animar el Baxi en el seu pas per la Copa.