El Baxi Manresa s'enfrontarà a l'Unicaja als quarts de final de la Champions League, segons el sorteig celebrat aquest divendres a les 10:15 hores al Museu Guggenheim de Bilbao.

L'equip manresà i el malagueny es veuran les cares en un primer partit que es jugarà al Nou Congost. Aquesta fase es disputarà en un màxim de tres enfrontaments els dies 5-6, 12-13 i 19-20 d'abril.

El compte oficial de l'equip manresà a Twitter ja ha dedicat una piulada al que serà el seu rival per aquesta darrera fase abans d'entrar a la Final Four que se celebrarà a Bilbao del 6 al 8 de maig.

L'equip malagueny no ha tardat a retornar la salutació en què també han afegit un missatge reptador: "No ens avorrirem".

👋 ¡¡¡Hola, @BasquetManresa!!! No nos vamos a aburrir 😜 — UnicajaCB (@unicajaCB) 25 de marzo de 2022

El sorteig

Entre els tres possibles adversaris dels manresans per al sorteig es trobaven L’MHP Riesen Ludwigsburg i l’Estrasburg. Finalment, l'equip entrenat per Pedro Martínez s'enfrontarà a un dels dos únics rivals espanyols que s'han classificat per la nova fase. El tercer, el Lenovo Tenerife, es jugarà un lloc per a la final contra el Tofas Bursa.

Els altres dos partits d'aquesta ronda de quarts enfrontaran, d'una banda, al Hapoel O-Net Holon israelià amb el Sig Estrasburg francès i per un altre a l'U-BT Cluj Napoca romanès amb el NHP Riesen Ludwigsburg alemany.