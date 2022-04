Sense pensar-s'ho dos cops i amb molta sang freda, Joe Thomasson va provar sort ahir amb un tir que esdevindrà històric. Quan faltaven vuit segons pel final i el Baxi Manresa i l'Unicaja empataven a 89, l'escorta d'Ohio va agafar la pilota amb una comesa: fer història. Deixant enrere tothom que intentava oposar-s'hi, va dur a terme una jugada que segellava el bitllet cap a Bilbao. Aquest impuls de supervivència de Thomasson va fer que el marcador anuncies un 89-91 que connotava una fita inèdita: la primera final four de l'equip bagenc a la Champions.

El canastón de Thomasson que ha dado la clasificación al Manresa ante el Unicaja en el último segundo pic.twitter.com/MNDqBA8nWp — www.encestando.es (@webEncestando) 12 de abril de 2022

El públic del Nou Congost no va tenir temps a assimilar el frenètic final del matx quan el partit ja havia esgotat tots els segons. El públic va acabar embogint davant una situació mai vista, una eufòria que va acabar encomanant-se entre els jugadors, ja conscients del que acabaven d'aconseguir.

Com ja és un clàssic en la carismàtica plantilla, la festa va continuar un cop buida la pista. Els vestidors no van sortir ben parats d'una celebració on no va faltar l'aigua, els balls i els raps improvisats.