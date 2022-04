El MHP Riesen Ludwigsburg alemany serà el rival del Baxi Manresa en una de les dues semifinals de la Final Four de la Champions Basketball League després que ahir es resolgués al seu favor el tercer i decisiu partit de l’eliminatòria dels quarts de final que quedava pendent. Tot i que va tenir a favor un gran ambient en un pavelló ple a vessar, l’U-BT Club Napoca romanès va anar sempre per darrera en el marcador a partir del tram final del primer quart i es va quedar sense la recompensa de viatjar a Bilbao per disputar el títol. El matx va acabar amb el resultat de 73-79 i amb una invasió de rotlles de paper higiènic sobre la pista.

El partit entre el Riesen i el Baxi es jugarà el divendres 6 de maig a les 21 h, al Bilbao Arena. Tres hores abans, el Lenovo Tenerife i el Hapoel U-NET Holon d’Israel es disputaran el primer bitllet per la final del diumenge 8 de maig (21 h). El Baxi Manresa ha dut a terme enguany una trajectòria impecable a la Champions. Després de ser primer a la fase de grups inicials, es va deslliurar d’una eliminatòria de transició i va accedir directament als setzens de final, on va tornar a finalitzar primer del seu grup i, per aquest motiu, va passar als quarts amb avantatge de camp. En l’eliminatòria contra l’Unicaja, l’equip de Pedro Martínez va sumar dues victòries seguides i va passar a la Final Four que tindrà per seu la capital biscaina del 6 al 8 de maig.