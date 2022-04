El Baxi cau a còpia de triples a Tenerife tot i un Moneke espectacular (94-83)

El Baxi Manresa ha perdut el tercer partit seguit a la lliga en caure a la pista del Lenovo Tenerife per 94-83. Tot i l'extraordinari partit de Chima Moneke, autor d'un 43 de valoració, els manresans no han defensat bé el triple insular (17 encerts i fent mal en moments clau) i han hagut de tornar a jugar llastats per la falta dels tres bases de la primera plantilla. Vaulet ha donat l'ensurt amb una revinclada al segon quart, però sense conseqüències, i ara ja només cal pensar en la final a quatre de la setmana vinent a Bilbao. Les estadístiques del partit les podeu trobar AQUÍ.

La festa del triple (30-25)

El partit ha començat amb moltíssim encert per les dues bandes en els llançaments de tres punts. El Lenovo ha anotat els sis primers que ha llançat, quatre de Salin i dos de Doornekamp, i el Baxi, els dos primers, amb un de Moneke i un altre de Toni Naspler. En aquests primers minuts, el Baxi ha arribat a disposar de sis punts d'avantatge (8-14), després de l'encert del jove de la base, però han arribat quatre triples seguits dels locals que han obligat Pedro Martínez a demanar temps mort amb 20-16 per mirar de defensar millor el tir exterior.

Però ha semblat que l'aturada no descentrava els tiradors, perquè tot seguit, Salin, en el seu cinquè triple, i Thomasson, han tornat a encertar des de la llarga distància (23-20). Tot i rebre tants punts, el Baxi es mantenia en el partit i entre Bako i Thomasson han pogut tornar a empatar el partit (25-25). Doornekamp, amb el seu tercer triple, vuitè de l'equip, ha situat una altra vegada el Lenovo a davant (28-25), i el tram final no ha estat bo, amb un ganxo de Wiltjer i encara sort que Guerra ha errat l'últim tir (30-25).

El Baxi no aguanta el ritme i ensurt de Vaulet (52-40)

Els atacs han continuat superant les defenses a l'inici del segon període. El Lenovo ha amenaçat amb l'escapada amb un bàsquet de Sastre i un triple de Wiltjer (35-27), però han respost immediatament Valtonen i Moneke, aquest amb dos tirs lliures i amb una assistència a Sima, que ha errat els dos tirs lliures (35-32). Vaulet, a continuació, ha perdut una altra oportunitat de retallar la distància i ho ha castigat Fitipaldo amb un 2+1 (38-32). El partit s'ha complicat més amb una pèrdue i un bàsquet de Doornekamp i una falta en el rebot ofensiu de Vaulet. El Lenovo tornava a situar els vuit punts (40-32).

El Baxi ha pogut controlar mínimament l'atac illenc en els següents minuts, però també s'ha encallat en atac. Els dos conjunts anotaven ara en comptagotes. El Baxi es posava a sis, tot i que dos tirs lliures de Marcelinho i un bàsquet de Wiltjer donava la màxima diferència de deu punts (46-36). Un triple de Wiltjer ha eixamplat la distància als onze punts (49-38) i llavors ha arribat la segona revinclada de turmell de Juampi Vaulet en tres setmanes. Ja li va passar a Lugo i aquest cop sembla que no ha estat tan fort. Un altre triple, l'onzè de l'equip en la primera part, ara de Wiltjer, ha establert el 52-40 i Huertas ha trobat una falta de Thomasson a 2,5 segons per introduir dos tirs lliures i deixar el marcador en el 54-40 al descans. I tot, amb cap punt anotat per Shermadini, l'estrella canària i MVP del mes d'abril a l'ACB.

Reacció no prou potent (72-61)

En el tercer quart, el Baxi ha començat controlant molt millor el llançament exterior del Canàries i això ha provocat que, de mica en mica, pogués anar reduint la distància. Shermadini ha anotat el seu primer punt de tir lliure, però no tenia el dia i entre Thomasson i Valtonen han baixat de deu punts (55-46). Després d'un intercanvi de tirs lliures entre Salin i Rafa, el Lenovo ha tornat a posar Guerra a pista, més resolutiu, però tret d'un bàsquet no ha pogut arrossegar el seu equip i Valtonen, novament, i Sima han posat un esperançador 60-54. A més, Moneke ha robat una bola, malgrat que només ha pogut anotar un tir lliure (60-55, a 4.06). El parcial era de 6-15.

Però el Lenovo ha tornat a trobar la línia de tres a temps, amb dos encerts de Wiltjer, un habitual botxí del Manresa, i Sastre per posar el 66-55. Naspler ha fet una bona safata abans de cometre la quarta falta i donar dos tirs lliures a Fitipaldo (68-57). Fins a l'últim descans, l'avantatge ha anat pujant i baixant dels deu punts i el quart ha finalitzat amb un resultat de 72-61

Amb un gran Moneke no n'hi ha prou (94-83)

El quart ha començat amb un triple de Thomasson, però ha estat neutralitzat de seguida per un altre de Fitipaldo (75-64). El Baxi ha semblant tornar a entrar en el partit amb bàsquets de Sima i de Maye, aquest en transició (75-68). Vidorreta, el tècnic del Lenovo, ha fet entrar Marcelinho, que ha comès dobles en la primera acció, però Valtonen no ha llançat un triple ben buscat tot seguit i ara sí, Marcelinho ho ha castigat amb dos bàsquets marca de la casa (79-68). A més, Doornekamp ha reprès el seu idil·li amb el triple (82-70). De tota manera, Moneke no renunciava a guanyar el partit i treia un 2+1 que el feia arribar als 20 punts i 10 rebots per posar el (82-73).

El mateix jugador nigerià semblava entestat a aixecar el resultat i ha posat el seu equip a set punts amb dos tirs lliures després d'un contraatac (82-75). Però Fran Guerra ha fet mal amb una esmaixada i traient la falta de Valtonen (84-75, amb tir lliure addicional fallat). Moneke tornava a escurçar la distància i passava dels 40 crèdits de valoració, però Doornekamp clavava el setzè triple del Lenovo i després Sima queia de quatre grapes en la trampa local i cometia una falta en atac. El triple posterior de Wiltjer semblava definitiu i el Baxi semblava entregar la cullera perdent una pilota amb 90-77 a 2.30. Moneke robava una bola i donava una assistència a Valtonen en una contra per al 90-79, però Shermadini, ara sí, trobava el camí lliure i esmaixava per al 92-79 a 1.32. Després, Maye completava un mal partit personal amb un air ball i Shermadini recollia la brossa en atac per posar el 94-79. Els bàsquets finals de Bako i Maye ja han estat una anècdota.

