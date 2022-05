RoadtoBilbao: De camí a la capital

Badalona, Girona i Manresa. Aquests són alguns dels punts des d'on han vingut els aficionats del Baxi per donar suport a l'equip en una fita històrica. Unes 180 persones s'han concentrat aquest matí a les portes del Nou Congost per iniciar el camí cap a Bilbao amb els busos que el club ha preparat. Petits i grans! Estudiants, jubilats, grups d'amics... Aficionats de tota mena que volen donar suport al seu equip a la Final Four. Com és el cas de la Laura i el seu fill, Ïu, que han vingut des de Badalona però son de Manresa i aprofiten la seva visita a la capital per fer doblet d'esdeveniments esportius: "Aprofitem també per anar a San Mamés i veure l'Athletic Club - València, tot i que venim a animar al Manresa".

Ben diferent és el cas de la Clàudia que ve de la capital bagenca amb els seus amics, però no s'ha comprat l'entrada per veure la Final Four: "Em quedo fora esperant a tota la colla i reservant taula pel "pintxo-pote". Espero que guanyi el Manresa, però sobretot venim a passar-ho bé". Ja de més lluny, Marc i Pau, venen des Girona a animar els seus dos amics: Guillem Jou i Yankuba Sima, que van compartir vestuari quan aquests dos jugaven a les categories inferiors en terres gironines: "És un orgull poder venir a animar els nostres dos amics en Jou i en Sima i també aprofitarem per sortir de festa una mica". Històries diferents, però amb una mateixa finalitat: donar suport i escalf a l'equip manresà en un moment històric.