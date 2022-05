Demà fa un mes que el Baxi Manresa viatjava a Màlaga per afrontar el segon partit del play-off de quarts de final de la Champions contra l’Unicaja. Va ser un viatge molt profitós, ja que la victòria del dia 12, amb el bàsquet decisiu de Thomasson, va suposar la classificació per a la Final Four de Bilbao. Avui al migdia, la plantilla torna a viatjar a la Costa del Sol en un context molt diferent i sense haver tingut temps de pair la derrota en la final de la competició europea.

D’aquesta manera, l’expedició va arribar ahir al matí, via aèria, procedent de Bilbao i, sense temps per pensar res, cal tornar a agafar un avió, ara cap al sud. El partit a la pista de l’Unicaja no sembla que arribi en el millor moment anímic, però el Manresa s’ha de posar les piles ràpidament per tancar de la millor manera possible la lliga regular.

Ara mateix, l’equip és setè, empatat amb el Bitci Baskonia, tot i que els bascos tenen un bàsquet average millor. L’equip vitorià visita demà el Lenovo Tenerife i acaba la competició dissabte a casa contra el Joventut. El Manresa hauria de guanyar un partit més que els bascos per acabar sisens, però el calendari no es gaire millor. L’Unicaja ja no s’hi juga res demà, però segurament tindrà l’espina clavada de l’eliminació europea i voldrà tancar un any nefast davant de la seva afició amb una bona actuació. A més, el Baxi ha de rebre diumenge la visita d’un Barça que ja no s’hi juga res i, segurament, amb el cap més pendent en la Final Four de l’Eurolliga que en la visita al Bages.

Si el conjunt de Pedro Martínez no pot superar el Baskonia, jugaria el play-off contra el Reial Madrid, amb partit al Congost el 28 o el 29 de maig.