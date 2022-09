Com no podia ser d’una altra manera, Pedro Martínez no es mostrava preocupat per la derrota i sí satisfet per la feina dels jugadors. Va dir que «hem estat molt bé. És molt difícil estar-ho durant molts minuts i a la pretemporada, més. Hem tingut minuts excel·lents a la primera part, de ritme i de defensa, però no hem pogut mantenir-ho. Ens ha faltat frescor física i a la segona meitat hem anat justos de jugadors per dins. Ens han penalitzat i al final hem perdut rebots per no tenir cap cinc en els últims segons. No estic preocupat, sinó content de l’esforç dels nois. Han jugat amb molta intensitat, han corregut bé la pista.Algunes coses que entrenem han sortit bé i d’altres les hem de seguir treballant».

Es va mostrar esperançat perquè «hem recuperat Vaulet, demà vola l’Elias Valtonen. Continuem amb el camí de millorar». Sobre l’adaptació dels jugadors va revelar que «hem tingut problemes físics. El Justin es va perdre una setmana, el Tyson també. Ara també tenim de baixa Marcus Lee. Tot això, als jugadors nous els fa perdre una mica de pistonada sobre la millora. De tota manera, tot i que preferim guanyar que perdre, el que volem és treballar bé, millorar i que vegem que allò que entrenem es fa. És normal que ens faltin continuïtat, però que ho sigui no vol dir que ens hi haguem de confirmar». Sobre els jugadors que estan de baixa, va dir que «no tinc ni idea» de quan estaran bé. Segons ell, «el Guillem va per llarg i Marcus té mal a l’esquena, no ho sé. Esperem que es recuperin bé. No ens permet entrenar-nos amb la intensitat ideal i a ells també els costa posar-se en forma.