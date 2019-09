La Closca obre les inscripcions als nous cursos monogràfics de teatre d'adults

La Closca Teatre ha obert les inscripcions per als cursos que oferirà els propers mesos. A banda de les propostes per a infants i adolescents, per als quals les classes duren tot el curs escolar, els seus responsables han tornat a programar tallers monogràfics de curta durada dirigits a persones que tinguin inquietuds pel món de la interpretació o vulguin desenvolupar la seva creativitat i expressivitat.

El primer és un monogràfic d'iniciació actoral on es treballarà el cos i l'expressió del moviment, orientat a persones que es vulguin iniciar en una formació teatral i persones que hagin fet un temps de formació a La Closca i vulguin continuar l'entrenament actoral. Tindrà dotze hores de duració, els divendres d'octubre a desembre.

El segon monogràfic donarà continuïtat al primer, i proposa un entrenament actoral centrat en les eines i exercicis que permetin potenciar l'expressivitat i augmentar l'escolta individual, de parella i de grup. Serà els divendres de gener i febrer, també amb una duració de 12 hores.

La tercera proposta està orientada a persones que ja hagin realitzat com a mínim dos cursos a La Closca, ja que es tracta de treballar escenes amb text i tot el que suposa, com la preparació d'un personatge. En aquest cas el curs té una durada de 18 hores, de març a començament de juny.

La informació sobre els cursos, així com les inscripcions, es pot trobar al web www.lacloscatallers.wix.com/laclosca o al correu lacloscatallers@gmail.com.