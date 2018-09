L'anàlisi del crani trobat en un bosc de Castellar va per llarg

Saber l'origen del crani humà trobat en un bosc de Castellar de n'Hug anirà per llarg, segons fonts consultades per aquest diari. Un boletaire va fer una inesperada troballa el dimarts 4 de setembre al matí a la zona boscosa dels Baguets al terme de Castellar de n'Hug, a prop del camí de Sant Vicenç de Rus al Collet de la Casa Nova, a tocar del torrent de Tortes: un crani humà. Ara per ara ben poca cosa més se'n sap, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria ser «antic». La zona on es va trobar queda a prop de l'església de Sant Vicenç del Rus, a mig camí entre els nuclis de la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug.

El boletaire en qüestió va donar l'avís del que havia trobat a les 11 del matí del primer dimarts de setembre. Els agents de la Unitat d'Investigació i de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar al lloc on el boletaire havia fet la troballa en rebre la seva comunicació. El testimoni va informar els agents que havia localitzat un crani a terra. Fins a la zona boscosa dels Baguets també hi va anar una comitiva judicial amb un metge forense que va fer l'aixecament del crani, que va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya a Barcelona. Els investigadors d'aquest centre hauran de fer les proves pertinents per intentar aclarir-ne la identitat si és possible.

Fonts consultades per aquest diari han indicat que l'anàlisi «pot anar per llarg». El crani que va trobar casualment el boletaire podria haver quedat al descobert a causa de les intenses i generoses pluges que aquest estiu han caigut a la comarca. Només s'hi va trobar el crani, cap més part del cos.

Per la seva banda, Salvador Juncà, alcalde de Castellar de n'Hug, ha explicat que «no sabem de qui pot ser el crani» que va localitzar per casualitat un boletaire al terme municipal de Castellar. El batlle Juncà ha dit que qui se'l va trobar era una persona de fora del municipi. Ell pensa que el crani no és de cap veí de Castellar. També ha explicat que no li consta que hi hagi persones desaparegudes del poble o dels entorns que puguin explicar la troballa d'un crani o donar algun indici o pista que ajudi a treure l'entrellat de l'origen d'aquesta resta humana.

El crani es va trobar al costat d'un camí forestal que té una bar-rera, de manera que no s'hi pot accedir amb vehicle. Cal anar-hi a peu, ha explicat el batlle.