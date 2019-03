Puig-reig convida a viatjar en el temps amb la tercera Festa de la Novel·la Històrica

Puig-reig tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la històrica de Catalunya el proper 6 d'abril en la tercera edició de la Festa de la Novel·la Històrica. El certament pretén divulgar la literatura d'aquest gènere a través d'un cartell «espectacular» d'autors de primer nivell -que aplegarà una vintena d'escriptors, tots ells premiats-, en un entorn d'interès com el Castell declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). El còctel que barreja patrimoni arquitectònic, llegat cultural i literatura és la fórmula magistral del consistori de Puig-reig per atraure visitants al municipi, donar a conèixer el seus atractius i donar-li vida tal i com ha explicat el regidor de Cultura Jesús Subirats, en la presentació del certamen, aquest dimarts a la biblioteca Guillem de Berguedà. L'han acompanyat Montse Garcia de la Llibreria Montserrat, Queralt Ambròs, directora de la biblioteca Guillem de Berguedà i Josep Campos, regidor de Promoció Econòmica.

Enguany l'organització ha limitat el nombre de participants a 18 vista al gran nombre de peticions per ser-hi present que ha tingut aquesta jove festa. «Esperem que el 2019 sigui l'any de la consolidació» ha dit el regidor Jesús Subirats.

Puig-reig ofereix la possibilitat de «conèixer de molt a prop» aquests autors a la plaça Mestre Badia davant del Castell i alhora «donar visibilitat a tot allò que tenim» comenta Jesús Subirats.

Enguany la fira fa un canvi de format en relació a les dues primeres edicions però manté el mateix conductor: Sebastià d'Arbó. En aquesta ocasió els autors no presentaran les seves creacions a l'estil més clàssic d'una xerrada sinó que interactuaran entre ells davant del públic amb qui podran conversar. Qui ho vulgui també podrà comprar els seus llibre ja que i hauran les parades de les dues llibreries del poble Montserrat i Alícia. A 2/4 d'11 Núria Pradas, Maria Carme Roca, Sílvia Tarrgó i Tània Juste descobriran els passo a seguir per escriure una novel·la. A 2/4 de 12 Martí Gironell, Coia Valls i Imma Tubella se centren en explicar com es fa els retrats de protagonistes reals en el gènere; el berguedà Jordi Cussà conversarà sobre el seu llibre «El Ciclop» amb l'ideòleg del certamen Jordi Matilló; a la 1 Víctor Amela i Joan Lluís-Lluís plantejaran la hipòtesi de si la ficció es fes realitat. A les 5 de la tarda Glòria Sabaté, Màrius Mollà, Fernando Garcia Lobo i Jordi Solé explicaran què els atrau de les èpoques històriques que han escollit; a 3/4 de 6 Ramon Gash i Teresa Sagrera explicaran l'experiència d'escriure a quatre mans. La darrera conversa serà a 3/4 de 7 amb Enric Calpena i Juan F. Ferrándiz que explicaran les guerres contra els àrabs.

El regidor Jesús Subirats va voler agrair de nou que els autors convidats acceptin participar altruïstament en una fira com la que es fa a Puig-reig amb un pressupost de 10.000 euros segonbs ha detallat el regidor de Promoció Econòmica Josep Campos.

L'organització d'aquest certamen recau en l'Ajuntament de Puig-reig, les llibreries del municipi (Alícia i Montserrat) i la biblioteca Guillem de Berguedà. Fruit d'aquesta unió sorgeix un ampli programa d'actes que a banda de les activitats que es duran a terme el dia 6 a redós del Castell inclou també l'hora del conte, el segon concurs de relats curts amb 45 participants, 15 més que l'any 2018. I tallers infantils al matí. Per fer-ho més llaminer tot plegat, hi haurà visites guiades al Castell a cura d'autèntics templers que muntaran el seu campament. El final de festa anirà a cura del grup Infestum Espectacles i Toni Gol.

Aquesta és sens dubte una una jornada pels amants de la novel·la històrica però també és uan excel·lent ocasió per passar el dia envoltat de cultura amb la família segons el regidor Jesús Subirats.

Club del Llibre

La Festa de la Novel·la Històrica comptarà amb la celebració del Club del Llibre un club de lectura de les comarques del Bages, Berguedà i Moianès. Queralt Ambròs ha informat que s'hi aplegaran 300 persones que comentaran amb l'autora, Carme Martí el seu llibre «El camí de les aigües» a les 12 del migdia en una vela que hi haurà al patí de l'escola Alfred Mata a tocar de la plaça Mestra Badia on enguany es concentrarà la festa.