El Berguedà tindrà un dels quatre punts de recollida de carn de caça de la província de Barcelona

La comarca del Berguedà tindrà un dels quatre punts de recollida de carn de caça de la província de Barcelona que impulsa la Diputació tal i com s'ha explicat aquesta tarda al consell d'alcaldes de la comarca que se celebra al Saló La Flor de la Pobla de Lillet. De fet serà el primer que es construirà com a prova pilot segons ha manifestat el diputat i alcalde de Cercs, Jesús Calderer.

Actualment existeix la problemàtica sanitària i comercial amb la carn de caça com la de porcs senglars o cabirols. "Quant et posen un plat de caça al restaurant ningú et garanteix que hagi passat un control de traçabilitat i sanitari" ha indicat Calderer. La Diputació de Barcelona "amb la voluntat de trobar una solució , vol impulsar diversos punts de recollida a la província" un dels quals serà al Berguedà en una ubicació que encara no s'ha concretat. "S'hauran de veure les diferents possibilitats".



En aquest punt de recepció on els caçadors hi portarien les peces de caça i cobrarien uns diners. Un veterinari faria els controls necessaris "perquè entri dins del circuit alimentari" . Es tracta de centres "per facilitar el control sanitari dels animals de caça (que també servirà per ajudar a protegir la ramaderia domèstica) i el tractament dels residus" segons ha explicat Calderer. Farà uns 200 metres quadrats i tindrà dues càmeres frigorífiques. El veterinari analitzarà la caren i en farà una fitxa: si es mascle o femella on ha estat caçat iniciant així la traçabilitat. Després els porcs o el cabirols s'obriran en canal, se'ls treuran les vísceres i la pell. I a partir d'aquí els escorxadors interessats se'ls podran endur per especejar-l'ós, tractar-los i elaborar-los i posar-los a la venda.

El punt de recepció tindria capacitat de recepció de 200 senglars al dia que "es podria ampliar segons les necessitats de cada zona". Disposaria d'un veterinari que "certificarà l'estat sanitari de les peces i la seva traçabilitat per tal de garantir el seu consum".

Els alcaldes berguedans han exposat que actualment suposa un problema com gestionar la carn de caça que abaten les colles de caçadors del territori. En aquesta sentit han vist bé aquesta propostai han felicitat els promotors.

El projecte s'explicarà amb tots els detalls als representants de les colles de caçadors del Berguedà el dia 1 d'abril d'enguany.