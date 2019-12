Berga aprova la moció per fer l'estació d'autobusos al sud de la Rasa dels Molins

L'Ajuntament de Berga ha decidit que vol que l'estació d'autobusos de la ciutat (un dels pocs caps de comarca de Catalunya que no en té) es construeixi a la part sud de la Rasa dels Molins. Ho va fer anit, en el darrer ple ordinari del 2019, aprovant una moció d'ERC perquè aquesta infraestructura llargament reivindicada es faci en aquest emplaçament. Aquesta possibilitat i la moció presentada per ERC ja les va explicar aquest diari el 27 de novembre.

En el ple d'anit, els republicans van rebre el suport del govern de la CUP, que juntament amb les abstencions de Junts per Berga va fer possible aprovar aquesta proposta. El regidor del PSC hi va votar en contra.

El cap de files republicà Ramon Camps va admetre que han canviat la seva posició, ja que en les eleccions del 26-M van prometre fer un procés de participació per decidir la ubicació.

Així, quatre anys després que el consistori aprovés que l'estació es faria a la plaça de la Font del Ros d'acord amb un procés de participació ciutadana, ara el consistori ha canviat de posicionament i aposta per la Rasa dels Molins. La raó bàsica és que aquest emplaçament permetria que el consistori disposés de terrenys propis per oferir a la Generalitat, que és l'administració encarregada de fer i pagar l'obra.