La campanya de Reis de Creu Roja arribarà a 95 infants de famílies del Berguedà

Creu Roja Berguedà finalitzarà, aquest diumenge, una nova edició de la campanya de Nadal. Serà el dia que 95 infants de la comarca rebran els regals gràcies a la iniciativa impulsada, un any més, per Creu Roja Joventut.

Es tracta d'infants d'entre zero i 11 anys, fins a sisè de primària, dels municipis de Gironella, Puig-reig, Bagà, Guardiola, la Pobla de Lillet, Vilada i Cercs de famílies en situació de vulnerabilitat. A Berga, la campanya de Reis la duu a terme Càritas Parroquial. Com és habitual, cadascun dels infants, seleccionats pels serveis socials municipals i comarcals, rebrà una bossa amb material escolar, un joc i una joguina, amb la voluntat d'aconseguir que cap infant es quedi sense regals i que siguin també, joguines i jocs educatius i que s'adaptin a les necessitats de cadascun.

Tal com han recordat fonts de Creu Roja Berguedà, la campanya ha estat possible gràcies a l'acció del voluntariat de l'entitat als diners recaptats durant la campanya solidària. Com en els darrers anys, s'han organitzat tallers en què els participants han fet una aportació econòmica que es destina a la campanya. Les activitats van iniciar-se amb l'espectacle de la pallassa Trafàlgar i Bernadette Cuxart, i van continuar amb tres tallers solidaris: amb l'aportació dels participants a través dels tiquets, s'han recollit diners que han servit per finançar els regals. A Gironella, es va fer un taller de cuina a càrrec de la botiga La Llavor de Berga, i un altre de ioga per a nadons, amb Gemma Estrada, i a Puig-reig, hi va haver una masterclass de zumba, amb Eve i Judit Martínez.