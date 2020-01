Puig-reig dona la benvinguda al nou any amb un concert-ball al pavelló

El pavelló de Puig-reig va omplir-se el dia 1 de gener amb prop de 300 persones, que van voler donar la benvinguda al nou any amb música. La població va acollir un concert especial a càrrec de l'orquestra simfònica Vivace Assaig, amb la particularitat que els espectadors, a banda d'escoltar les peces que van interpretar de la família Strauss, van poder-les ballar, com es pot veure a la imatge. L'orquestra era formada per quaranta músics i dirigida per Emmanuel Niubò.