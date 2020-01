Rotary Club del Berguedà compra un vehicle per a la brigada del Taller Coloma

Rotary Club del Berguedà va fer entrega, dimecres, del vehicle tot terreny que ha comprat per a la brigada de jardineria del Taller Coloma. L'entitat ha recaptat fons perquè els usuaris del centre especial de treball de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà puguin continuar realitzant els treballs al Parc Natural Cadí-Moixeró, especialment, i també per a la resta de consistoris que contracten els seus serveis.

El president de Rotary Club del Berguedà durant l'any passat, Josep Roca, va explicar que l'objectiu era «donar-los suport en un projecte concret de l'associació» després que esclatés la crisi econòmica i «ens van demanar la compra d'un vehicle per a la brigada de jardineria perquè el que tenien se'ls havia avariat». El vehicle l'han comprat amb els diners recaptats al concert solidari amb el Quartet Mèlt que va omplir el Teatre Municipal de Berga i també amb la col·laboració de patrocinadors privats que han donat suport a la iniciativa. La xifra suma 16.740 euros, a la qual cal afegir els diners de la venda de l'antic vehicle de la brigada.

Tomàs Crespo, monitor de la brigada de jardineria del centre especial, va destacar que era «molt necessari» disposar d'un vehicle nou després que se'ls hagués avariat l'antic i que «fos molt costós de reparar». Després d'un any podran tornar a fer les feines de suport a la brigada del Parc Natural Cadí-Moixeró, on duen a terme tasques de jardineria com ara l'arranjament de camins, la neteja del bosc o de prats de pastura, tal com van explicar Josep Maria i Miguel Ángel, dos dels usuaris.

Automecànica Jordi també col·labora en aquesta iniciativa solidària i seran els patrocinadors del vehicle durant els propers quatre anys.