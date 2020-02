La PAHC Bages evita que Bankia desnoni un berguedà

Barbero (per la dreta i de perfil) davant del pis on viu, ahir

Barbero (per la dreta i de perfil) davant del pis on viu, ahir D.C.C.

La PAHC del Bages va evitar ahir, de moment, el desnonament del berguedà Manel Barbero, que

ocupa un pis al carrer de Pere III de Berga. La comitiva judicial havia anunciat a l'home que ahir, a les 11 del matí, executaria una ordre judicial fruit d'una demanda interposada per Bankia, propietària de l'immoble. A l'acte d'oposició al desnonament s'hi van aplegar una trentena de persones de la PAHC bagenca, que van esclatar en crits d'alegria quan finalment es va palesar que no hi hauria desnonament.

El cas de Manel Barbero es remunta a final del 2017, quan va llogar un pis del carrer Pere III al seu propietari, que a l'hora n'estava pagant una hipoteca a Bankia. Segons Barbero, aquest propietari no pagava al banc. Ell, en canvi, va anar pagant el lloguer al propietari els primers mesos directament i després al jutjat. Fins que, segons va assegurar, «em van dir que, atesa la meva situació, deixés de pagar». Així va fer-ho i Bankia va presentar una demanda contra ell al·legant connivència amb el propietari, va declarar Barbero. Va assegurar que el contracte de lloguer es va signar legalment i que és vigent perquè és per a un període de 5 anys.

Manel Barbero va perdre aquesta demanda. El llançament del pis, on viu ell sol, s'havia fixat per a ahir a les 11 del matí. Després d'una hora d'espera, l'interessat va anar al jutjat de Berga, on li van comunicar que de moment no s'executarà.

Per la seva banda, Martín Cárdenas, portaveu de la PAHC del Bages, va exposar que demanen que en aquest cas s'apliqui una llei parlamentària que diu que les persones que estiguin vivint en un pis propietat de bancs o caixes tenen dret a un lloguer social. I això és el que reclama el berguedà.