Josep Maria Altarriba deixa el Consell Comarcal per centrar-se en l'alcaldia de Puig-reig

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha renunciat com a conseller comarcal del Berguedà per centrar-se íntegrament en la seva tasca al municipi. L'anunci d'Altarriba va arribar per sorpresa al final de la sessió plenària de l'ens comarcal celebrada aquest dimecres. «Hi ha una raó personal i és per honestedat, aquests últims mesos he tingut problemes de salut i he pensat que la meva feina aquí al Consell la podria fer una altra persona, les meves energies, que les segueixo tenint, m'estimo més dedicar-les al meu poble, que amb aquests mesos que vindran seran necessàries», va dir Altarriba.

El batlle de Puig-reig va haver d'abandonar el càrrec temporalment durant el passat mes de març per problemes de salut i el seu lloc l'ocupa la regidora i delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps. «Estic content d'aquesta època que he passat aquí al Consell ja que penso que he pogut fer feina, però ara cedeixo el meu lloc a una altra persona», va exposar. L'acta de Conseller d'Altarriba l'ocuparà Moisès Masanas, alcalde de Saldes. Altarriba va explicar un segon motiu per la renúncia i és la decepció per «la política de paraules i no de fets».