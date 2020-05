«Volem estar en contacte amb la natura i respirar bé»

arxiu particular

Núria Villalonga, administrativa, té 57 anys i viu a Barcelona. Des del mes de gener té feta una reserva per anar de vacances aquest estiu a la casa rural Rústic Vilella de Gisclareny, al Berguedà. En comptes de canviar-li els plans, la crisi sanitària ha fet que encara tingui més ganes de sortir de la ciutat i de poder gaudir durant unes setmanes de la natura.



Aquest serà el primer cop que visitarà el Berguedà?

No, ja fa anys que venim. Hem anat a diferents cases rurals, però últimament repetim a Rústic Vilella. Vindrem la primera setmana de juliol i serem 10 persones, tota la família.

Què és el que l'atrau del turisme rural?

D'entrada, el que ens atrau més és l'espai natural, però també la família que regeix aquesta casa, ja que ens hi trobem a gust.

La crisi del coronavirus li ha fet pensar cancel·lar la reserva?

No, al contrari. Hem anat preguntant regularment si podríem venir, ja que tenim molta il·lusió per fer aquestes vacances.

L'única opció que s'ha plantejat enguany és el turisme rural?

Sí, farem aquesta escapada al Berguedà i no tenim previst agafar avions. Volem estar en contacte amb la natura, respirar bé, passejar, interaccionar amb les famílies del poble i fer turisme local i gaudir dels productes de proximitat.

Viure la crisi des d'una gran ciutat com Barcelona fa que tingui més ganes de desconnectar i de visitar un entorn natural?

Al principi la ciutat estava totalment aturada, ara ja comença a tenir més vida, però el que vols és sortir i estar en contacte amb la naturalesa. Anant a passejar aquí a la ciutat hem sentit ocells i hem vist herbes, però no és el mateix. Tenim ganes d'olorar la natura del Berguedà.

Un cop siguin a la casa, pensen quedar-se a l'entorn o sortiran a visitar llocs, menjar fora...

En principi estarem als voltants de la casa. Normalment demanem què hi ha als voltants per fer, i els que ho saben ens indiquen sortides per fer.