La guita grossa i la plaça de Sant Pere de Berga recorden les víctimes de la covid-19

Els integrants de la colla de la guita grossa han fet un minut de silenci per retre homenatge a les víctimes de la covid-19 aquest dimecres . A les 8 en punt, l'hora que el dimecres de Corpus comença la Patum, enguany s'ha recordat als afectats per la pandèmica que ha obligat a suspendre aquesta popular celebració. Feia 82 anys que la capital berguedana no es quedava sense Patum, des del 1938 a causa de la guerra civil.

Els integrants de la grossa protegits amb mascaretes amb la mulassa pintada (elaborades pel Grup Horitzó del Berguedà) han impulsat el minut de silenci. Les desenes de persones que hi havia a la plaça l'han seguit respectuosament. Els guitaires subjectaven un gran llaç negre i també portaven un ram de flors que han portat a l'hospital Sant Bernabé per agrair la feina dels professionals sanitaris. Cada dissabte de Patum es fa un salt davant del centre sanitari berguedà i aquest any no es podrà fer.

Quan s'ha acabat el minut de silenci, els assistents han esclatat en aplaudiments. La plaça de Sant Pere ha ofert un aspecte absolutament inusual un dimecres de Corpus. Desenes de persones s'hi han aplegat per veure què passava. On s'ha concentrat més gent ha estat davant del bar La Barana que servia begudes.

Jordi Capdevila, cap de colla ha explicat que han volgut tenir un gest per reconèixer els afectats per la pandèmia així com també la feina dels professionals mèdics i sanitaris.

Diferent façanes lluïen la bandera de Berga i banderes amb el logotip de Patum que també s'han penjat al fanal de la plaça com es fa per Corpus d'uns anys ençà