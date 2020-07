Els impulsors de Horrorland paralitzen l'autocinema de terror que preparaven a Lloret de Mar

El nou projecte d'autocinema centrat en pel·lícules de terror a Lloret de Mar (Selva), AutoHorror Experience, ha quedat aturat. Els impulsors del projecte, l'empresa berguedana Horror Box (creadors del parc Horrorland) i Focus Experience han explicat que crisi sanitària ha dificultat la interlocució amb les distribuïdores de diferents països durant els últims 2 mesos per tal d'adaptar els drets de les pel·lícules al format de l'acte. Això, sumat a la poca demanada i als elevats costos d'infraestructures, suposava oferir un espectacle que, segons els promotors, no oferia "les característiques" d'un producte que estigués al nivell "que el nostre públic espera de nosaltres".

El projecte s'havia d'estrenar el dijous 9 de juliol amb una sessió dedicada al personal sanitari en homenatge a la seva tasca durant la pandèmia. Pel que fa a la ubicació, havia de tenir lloc al pàrquing del parc aquàtic WaterWorld amb una capacitat màxima de 300 vehicles. Tot i la feina per adaptar el projecte a contrarellotge a les noves restriccions, els organitzadors han lamentat que volien sorprendre al públic amb "una experiència de primer nivell" tant tècnicament com artísticament i que, a dia d'avui, no es pot garantir "degut a la situació que estem vivint". A més, el reajustament del calendari ha provocat alts costos d'amortització i com a tal ha suposat que alguns dels col·laboradors i institucions hagin reduït la seva aportació econòmica.

D'aquesta manera, Horror Box i Focus Experience aposten per deixar-ho en espera fins que es pugui obrir al 100%, "tal com esperen els clients de les nostres experiències" han afegit. L'organització ha mostrat el seu agraïment a tots els usuaris que han "confiat en el projecte" i ja han començat a tramitar les corresponents devolucions i reemborsaments des del departament d'entrades.

Una experiència immersiva

AutoHorror Experience plantejava una experiència immersiva a partir d'un autocinema centrat en pel·lícules de terror amb actuacions en viu. Per sentir d'àudio, els vehicles havien de sintonitzar Ràdio Lloret de Mar i la posada en escena es complementava amb una pantalla LED de 120 m2 i un sistema d'il·luminació per crear efectes especials. Entre les pel·lícules programades hi havia 'Train to Busan', 'Anarchy. La noche de las bestias', 'Freddy contra Jason' o 'Cabin in the woods'. També es volia comptar amb més d'una trentena d'actors caracteritzats de zombis, monstres i altres personatges de terror per espantar als espectadors durant el passi de cada film.