La rehabilitació del teatre del Guixaró el converteix en un nou espai cultural

El centenar de veïns del Guixaró ja poden tornar a gaudir de l'antiga sala de teatre de la colònia tèxtil després de les obres de rehabilitació de l'espai. L'Ajuntament de Casserres, municipi al qual pertany la colònia berguedana, s'ha encarregat d'arreglar un antic teatre que es trobava en males condicions i que amb les millores a la coberta i a l'interior es podrà recuperar per ser utilitzat com a espai cultural.

El consistori casserrenc ha executat les obres de millora de la coberta i dels serveis annexos amb un cost total de 133.671,91 euros, finançats completament per una subvenció de la línia de Patrimoni de la Diputació de Barcelona. Les obres al teatre han tingut una durada de quatre mesos i han estat executades per l'empresa Gestió d'Obres i Serveis Sostenibles S.L de Cardona.

L'alcalde de Casserres, Josep Colillas, ha explicat a Regió7 que «la rehabilitació del teatre és una millora important per als habitants del Guixaró i de tot el municipi de Casserres, ja que tenir un local d'aquestes característiques sempre és interessant. Parlarem amb els veïns de la colònia per donar uns nous usos al teatre, ja que és un espai molt apte que pot servir per realitzar diferents actes culturals com podrien ser xerrades, exposicions, concerts, reunions...».

Lògicament, i com el seu nom indica, l'espai també ha mantingut l'escenari del teatre i el galliner, amb les cadires de fusta originals. L'únic que es va perdre van ser les cadires de la platea. Tot i que al Guixaró no hi ha cap grup de teatre, Colillas apunta que el nou espai té les portes obertes per a tots els veïns. «Fa uns anys a la part baixa hi havia seients, però estaven deteriorats i es van llançar. Ara només hi ha els seients del galliner, on encara hi ha la típica butaca de fusta antiga de teatre que hem volgut conservar. Al nou espai se li poden donar molts usos, però no deixa de ser un teatre amb el seu escenari. És el típic teatre que hi havia a les colònies però que ara ha quedat totalment remodelat amb la finalitat de poder fer-hi tot tipus d'actes culturals».

Les obres de rehabilitació al teatre del Guixaró han consistit en la instal·lació de noves bigues i panells Sandwich al sostre, que era la part més afectada. A més, s'ha realitzat la instal·lació d'uns nous lavabos adaptats a l'interior de l'espai i també s'han pintat ambdues façanes de l'edifici i alguns troços malmesos de l'interior. «Els lavabos eren a la part exterior i hi havia la teulada malament. Estava tot una mica deteriorat. Ara hem posat els banys a l'interior, adaptats per persones amb mobilitat reduïda i hem fet un rentat de cara general a l'interior que farà que quedi ben arreglat. Les instal·lacions les vam fer noves fa un parell d'anys», exposa Colillas.

El teatre del Guixaró té capacitat per a més de 100 persones. Tot i que amb la instal·lació dels lavabos a l'interior l'espai s'ha reduït, segueix tenint una capacitat molt important per tractar-se d'una colònia tèxtil on viuen unes 120 persones. El mal estat del teatre ha fet que durant els últims anys no s'hi hagin pogut portar a terme esdeveniments. El batlle casserrenc explica que «aquest teatre no tenia massa usos més enllà d'algun acte per la es concentracions de cotxes militars del Guixaró, que en cas de pluja es reunien allà dins. Amb la rehabilitació ha quedat un espai molt apte. L'associació de veïns del Guixaró té la preferència per fer-hi el que hi vulguin fer, reunions, xerrades... però si des de Casserres o a escala comarcal s'hi vol fer qualsevol acte cultural o de les colònies, estarà a disposició de la gent».